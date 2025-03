Fußball:Starkes Arsenal bringt PSV-Trainer Bosz unter Druck

Mikel Arteta hatte eine Vorahnung: „Ich wusste, dass es so kommen würde“, sagte der Trainer des FC Arsenal nach der 7:1-Gala bei der PSV Eindhoven mit einem breiten Grinsen: „Ein besonderer Abend, ein unglaubliches Ergebnis.“ Noch nie erzielte eine Mannschaft in einem K.-o.- Spiel der Champions League sieben Auswärtstore. Arsenal beeindruckte ohne den langzeitverletzten deutschen Nationalstürmer Kai Havertz in Eindhoven vor allem durch sechs verschiedene Torschützen (nur Kapitän Ödegaard traf doppelt) und gnadenlose Effizienz. Lediglich 15:12 lautete am Ende das Torschussverhältnis zugunsten von Arsenal, fast jeder zweite Schuss der Engländer war drin.