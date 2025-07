„Es ist ein Privileg und eine Ehre, bei Arsenal zu unterschreiben“, sagte die neue Rekordhalterin Smith: „Es ist mein Traum, hier in England und in Europa um die größten Titel zu spielen.“ Arsenals Cheftrainerin Renée Slegers bezeichnete Smith als „aufregende junge Spielerin“, die einen „großen Beitrag“ für ihr Team leisten könne. In der vergangenen Saison hatte Smith in zwanzig Spielen sieben Tore für Liverpool erzielt. Über die Vertragsdauer von Smith machte Arsenal keine Angaben. Sie hatte bereits 2019 mit nur 15 Jahren als jüngste Spielerin für Kanada ihr Debüt im Nationalteam gegeben.

Als teuerste deutsche Spielerin gilt bisher Nationalspielerin Lena Oberdorf, die im vergangenen Jahr für über 400 000 Euro vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern wechselte.