Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang muss beim FC Arsenal die Kapitänsbinde abgeben. Laut Mitteilung des Premier-League-Klubs wird der 32-Jährige als Spielführer abgesetzt zudem im Heimspiel gegen West Ham am Mittwoch nicht zum Kader gehören. "Wir erwarten von allen Spielern, insbesondere dem Kapitän, dass sie sich an unsere Regeln und Standards halten", teilte Arsenal mit. Aubameyang war bereits vor dem Samstagsspiel gegen Southampton aus dem Kader geflogen. Laut des Magazins The Athletic soll der frühere BVB-Stürmer von einem Kurztrip nach Frankreich zu spät zurückgekehrt sein und wegen eines fehlenden PCR-Tests im Training gefehlt haben.