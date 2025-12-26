Alexander Isak, Florian Wirtz, Nick Woltemade: Auch in dieser Saison haben englische Vereine wieder spektakuläre Transfers mit enorm hohen Ablösesummen getätigt. Als womöglich wertvollster Zugang der Premier League gilt jedoch ein anderer Spieler: der Schweizer Granit Xhaka, 33. Der erfahrene Mittelfeldstratege wechselte im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro von Bayer Leverkusen, wo er 2024 ohne Niederlage das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann, zum Aufsteiger AFC Sunderland. Der Traditionsverein aus dem Nordosten Englands, im Besitz von Xhakas Landsmann Kyril Louis-Dreyfus, steht momentan überraschend in der oberen Tabellenhälfte der Premier League, nur zwei Punkte hinter einem Champions-League-Platz.
Granit Xhaka im Interview„Die A-Lizenz hilft mir, den Fußball aus einer anderen Perspektive zu betrachten“
Lesezeit: 11 Min.
Granit Xhaka besitzt als aktiver Fußballer auch den Trainerschein. Im Interview spricht er über seine Rolle als „zweiter Coach“ beim AFC Sunderland und erklärt, warum ihm Xabi Alonso beibrachte, auf dem Feld Gegenspieler zu zählen.
Interview von Sven Haist
