Mit etwas Sarkasmus ließe sich das Wochenende von Borussia Dortmund so zusammenfassen: Präsident Reinhard Rauball auf der Mitgliederversammlung ohne Gegenstimme wiedergewählt, Aufholjagd gegen Paderborn geschafft, Rückstand auf den Tabellenführer Mönchengladbach auf fünf Punkte verkürzt, Trainer Lucien Favre fährt mit der Mannschaft optimistisch zum Gruppenfinale in der Champions League beim FC Barcelona.

Die Wirklichkeit klingt dagegen eher nach Pfeifkonzert. Gepfiffen wurde am Sonntagmittag, als die Lizenzspieler in die schwach besuchte Mitgliederversammlung in der Westfalenhalle einmarschierten; erst recht gepfiffen wurde am Freitagabend im Stadion, als sich der BVB gegen den Tabellenletzten in der Nachspielzeit zu einem 3:3 rettete, nach 0:3-Rückstand bei Halbzeit. Und nach einer Leistung, die Kapitän Marco Reus nach dem Abpfiff so beschrieb: "Man musste sich schämen, so wie wir gespielt haben. Ich kann mich nur bei den Zuschauern entschuldigen. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten."

"Aber eins ist klar: Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert"

Beim anderen deutschen Spitzenklub, beim FC Bayern, hätte eine Vorstellung wie die des BVB mit gewisser Wahrscheinlichkeit zu einer schnellen Beurlaubung des Trainers geführt. Vor allem im Kontext einer Serie von mehr als wechselhaften Leistungen und einer immer deutlicheren Diskrepanz zwischen der fußballerischen Philosophie des Trainers und den natürlichen Eigenschaften des teuren Kaders.

In Dortmund aber gehen die Uhren anders. Am Freitagabend, nach der gerade noch abgewendeten Katastrophe gegen den kleinen westfälischen Nachbarn, gingen die leitenden Borussen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl und Berater Matthias Sammer zwar in eine inoffizielle Sondersitzung, die bis spät in die Nacht dauerte. Aber das Ergebnis der Sitzung war, dass man weiter abwarten will. Besser gesagt: abwarten muss. Denn zu jeder Trainerentlassung gehört auch die Nachfolge-Regelung. Und da sind Watzke und Zorc gebrannte Kinder.

Am Sonntag, als sich Trainer und Spieler die Buh-Rufe der nur 800 erschienenen Mitglieder abgeholt hatten, glättete Watzke erst mal die Wogen: ein paar Erfolgszahlen aus der Finanzbilanz, ein bisschen Schelte für jene, die am Freitag im Vollfrust die Konter der Paderborner beklatscht hatten, Appelle an Solidarität; und zuletzt eine Aufforderung an den Trainer, dass letztlich er für mehr Leidenschaft und Engagement zu sorgen habe. Watzke sagte: "Lucien, du hast weiterhin unser Vertrauen. Aber eins ist klar: Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert."

So klingt ein Vertrauensbeweis, der nur sehr begrenzt ein Vertrauensbeweis ist.

Der Terminkalender ist eng, Kandidaten für eine Nachfolge von Favre gibt es kaum auf dem Markt. Und so haben sie sich beim BVB fürs Weiterwurschteln entschieden. Das geht vor allem deshalb, weil die Tabellenspitze trotz der ständigen Dortmunder Punktverluste noch in Sichtweite ist. Die Bayern marschieren nicht vorneweg wie sonst, Mönchengladbach hat die seit Jahren für einen Spitzenreiter geringste Punktzahl nach zwölf Spieltagen. Diese Wetterlage lässt noch immer Zeit zum Lavieren, auch wenn seit Wochen alle Verantwortlichen wissen, dass eine Wende mit Favre als Trainer unwahrscheinlich ist.