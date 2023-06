Szenen vom 33. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison: Bochumer Fans mit Leuchtfeuern in Berlin.

In den Fußballstadien wurde zuletzt viel gezündelt - vor allem junge Fans fühlen sich an Szeneregeln nicht mehr gebunden. Fanvertreter fordern von Politik, Polizei und DFB, "in den Kurven die klugen Köpfe zu stärken".