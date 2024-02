Investorendeal der DFL:Kommt es zu einer Neuabstimmung?

Die Aufregung rund um den geplanten Investoren-Deal der Deutschen Fußball-Liga (DFL) spitzt sich zu. Am Wochenende kam es erneut bei zahlreichen Partien der ersten und zweiten Bundesliga zu langen Unterbrechungen, weil Tennisbälle flogen oder sogar ferngesteuerte Autos über den Rasen flitzten. Vor allem in Hannover, aber auch an anderen Standorten, stand die Partie kurz vor dem Abbruch. Zugleich ist auffällig, dass Trainer, Spieler und Manager verstärkt anfangen, das Verhalten der Zuschauer zu kritisieren.

Zwar beteuern die Vertreter des Profifußballs ausdauernd, wie sehr sie sich eine baldige Lösung wünschen. Tatsächlich scheint eine Deeskalation derzeit nicht in Sicht zu sein, eher im Gegenteil. So wächst zwar die Zahl von Vereinen, die sich offen für eine neue Abstimmung zum Investoren-Einstieg zeigen; rund ein Dutzend der 36 Profiklubs haben sich entsprechend geäußert, übers Wochenende schlossen sich unter anderem der 1. FC Köln und Schalke 04 an. Auch kündigte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel an, mit den Klubs über das Thema zu sprechen. Allerdings liegt der Haken in der Frage, was genau unter "neuer Abstimmung" zu verstehen ist.

Denn es ist nicht immer eindeutig beziehungsweise unterschiedlich, ob ein Verein eine Wiederholung des Votums über einen grundsätzlichen Einstieg eines Investors fordert - und damit unter den 36 Erst- und Zweitligisten eine Zweidrittel-Mehrheit zustande kommen müsste, weil es sich um eine Änderung der Statuten handelt. Oder ob sich ein Verein schlicht für eine Abstimmung aller Klubs zu einem konkret ausverhandelten Vorschlag der DFL-Führung mit einem Investor ausspricht. Bei einem solchen Votum würde nämlich eine einfache Mehrheit reichen. Also in jedem Fall 19 Stimmen, gegebenenfalls noch weniger, weil anders als bei einer statutenändernden Abstimmung Enthaltungen hier nicht mitgezählt werden würden.

Bis Ende März soll der Investoren-Deal abgeschlossen sein

Entsprechend genau werden die Manöver zu diesem Thema nun verfolgt. Die Proteste der Fans haben sich fast wöchentlich gesteigert, seitdem die DFL-Klubs im Dezember beschlossen, demnächst eine Partnerschaft mit einem Investor einzugehen. Dieser soll etwa eine Milliarde Euro zahlen und dafür in den nächsten 20 Jahren rund acht Prozent der Medienerlöse erhalten. Diese betragen derzeit - inklusive Auslandsvermarktung - zirka 1,3 Milliarden Euro pro Jahr; der Investor darf also mit einem hohen Gewinn kalkulieren. Nach dem bisherigen Verhandlungsprozess ist CVC inzwischen der einzige verbliebene Kandidat für den Deal. Gemäß Zeitplan der DFL soll die Zusammenarbeit bis Ende März fixiert sein - auch deswegen, weil kurz danach die Vergabe der TV-Rechte für den Zyklus zwischen 2025/26 und 2028/29 ansteht.

Neben grundsätzlichen inhaltlichen Bedenken zum Einstieg und einem künftig möglicherweise wachsenden Einfluss eines solchen Investors geht es bei dem Protest der Fans vor allem um die Frage, wie der Deal zustande kam. Denn nach Lage der Dinge ist davon auszugehen, dass die 24. und angesichts der geforderten Zweidrittelmehrheit damit entscheidende Stimme Hannovers Geschäftsführer Martin Kind abgab - obwohl der Verein ihm aufgetragen hatte, mit Nein zu votieren. In Hannover befinden sich der Mutterverein, der laut der in Deutschland geltenden 50+1-Regel eigentlich immer das entscheidende Wort haben sollte, und Geschäftsführer Kind schon lange in einer erbitterten Auseinandersetzung. Kind selbst sagt nicht, wie er abgestimmt hat; Gewissheit gibt es nicht, weil die Abstimmung geheim stattfand.

Ende der vergangenen Woche unterstellten Hannovers Vereinsvertreter der DFL, bewusst untätig geblieben zu sein. Denn diese sei vorab informiert gewesen über die sich anbahnende Konstellation. Die DFL wies die Vorwürfe zurück. "Diese blenden insbesondere die Tatsache aus, dass der Umfang des Weisungsrechts des Hannover 96 e.V. und der ,Kapitalseite' auch deshalb Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten ist, weil beide Seiten - auch der e.V. selbst - bereits 2019 einem Vertrag zugestimmt haben, der diese Frage zwischen beiden Parteien offenbar nicht interpretationsfrei regelt." Die DFL beruft sich auf externe Gutachten, die die Korrektheit ihres Verhaltens bestätigen. Dabei gehört zum ganzen Bild: Dieser Vertrag ist nur gültig, weil die DFL ihn vor einigen Jahren so durchgewinkt hat.