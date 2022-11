Nancy Faeser bei der WM in Katar:Krisen-PR mit "One Love"-Binde

Krisen-PR mit "One Love"-Binde

Nancy Faeser bei der WM in Katar

Die Innenministerin sagte vor Turnierbeginn, Fans bei der WM müssten sich keine Sorgen machen. Nun gibt es zahlreiche Zwischenfälle wegen Regenbogen-Symbolen - Faesers zweiter Auftritt in Katar zeigt auch: Sie war naiv.

Kommentar von Thomas Hürner

Eine der Gefahren des digitalen Zeitalters ist, dass es Beweisvideos von so gut wie allem gibt. Das ist für Personen des öffentlichen Lebens eine mitunter hundsgemeine Angelegenheit, weil derlei Videomaterial gerne aus den Archiven gekramt wird, um neue Vorwürfe aus uralten Auftritten zu konstruieren. Mitunter ist es aber einfach eine tolle Sache, wenn man auf vergleichsweise simple Art und Weise nachschauen kann, was erst neulich noch behauptet worden war - und was davon einen Zeitraum von, sagen wir mal, circa drei Wochen unbeschadet übersteht.