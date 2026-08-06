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Wolfsburgs Fabian Reese„Wenn jemand das Vertrauen in Fußballromantik verloren hat, dann tut mir das aufrichtig leid“

Lesezeit: 6 Min.

Vergangene Saison war Fabian Reese der Topscorer der zweiten Liga – auf seine Torgefährlichkeit setzt auch der VfL Wolfsburg im Bestreben, schnell wieder in die Bundesliga aufzusteigen.
Vergangene Saison war Fabian Reese der Topscorer der zweiten Liga – auf seine Torgefährlichkeit setzt auch der VfL Wolfsburg im Bestreben, schnell wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Darius Simka/Imago

Sein Wechsel von Hertha BSC zu Wolfsburg hat für viel Wirbel gesorgt. Im Interview spricht Fabian Reese über die Hintergründe seiner Entscheidung und erklärt, wie der VfL jetzt besser werden will.

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„Fabian Reese wird Teil des Wolfsrudels“ – nachdem der VfL Wolfsburg im Juni diese Meldung verschickt hatte, ging es rund in den Kommentarspalten der Sozialen Netzwerke und Berliner Medien. Denn Reese war nicht nur einer der konstantesten und auffälligsten Zweitligafußballer der vergangenen Jahre. Der Angreifer war auch der Publikumsliebling von Zweitligakonkurrent Hertha BSC und hatte seinen Vertrag erst vor einem Jahr bis 2030 verlängert, samt inbrünstiger Verkündung im Berliner Olympiastadion.

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