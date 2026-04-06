Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal ist im Viertelfinale des FA Cups überraschend gegen einen Zweitligisten ausgeschieden. Beim FC Southampton verloren die Londoner mit Nationalspieler Kai Havertz 1:2 (0:1). Ross Stewart brachte Southampton in der 35. Minute in Führung. Diesem Rückstand lief der Favorit lange hinterher, ehe Viktor Gyökeres nach Zuspiel von Havertz zum Ausgleich vollendete (68.). Doch Shea Charles (85.) ließ am Ende die Gastgeber jubeln, bei denen FC-Bayern-Leihgabe Daniel Peretz das Tor hütete.

Zuvor war Manchester City dank eines Dreierpacks von Ausnahmestürmer Erling Haaland erneut ins Halbfinale des englischen Fußball-Pokals gestürmt. Auch ohne den gelb-gesperrten Erfolgstrainer Pep Guardiola an der Seitenlinie gewann der Zweite der Premier League sein Viertelfinale gegen Meister FC Liverpool im heimischen Stadion 4:0 (2:0). Danach wurde bekannt, dass Kapitän Bernardo Silva City zum Saisonende verlassen wird. Silva wird mit dem FC Barcelona, Juventus Turin und Klubs aus der nordamerikanischen MLS in Verbindung gebracht.

Das Halbfinale komplettieren der FC Chelsea (7:0 gegen Drittligist Port Vale) und Leeds United, das nach einem 4:2 im Elfmeterschießen bei West Ham United weiterhin vom ersten FA-Cup-Sieg seit 1972 träumen darf.