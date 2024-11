Zehn Jahre war Martin Hager der Trainer von Lindsey Vonn – er berät sie bis heute. Vor drei Wochen leitete er jene Leistungstests, die die 40-Jährige auf die Profipiste zurückkehren lassen könnten. Geht das mit Knieprothese überhaupt? Antworten von einem, der die US-Amerikanerin so gut kennt wie kaum ein anderer.

Interview von Korbinian Eisenberger, Traunstein

Martin Hager stammt aus Österreich, er lebt im Chiemgau in Oberbayern und hat zehn Jahre seines Lebens damit verbracht, die US-Skirennläuferin Lindsey Vonn zu Höchstleistungen zu bringen. Von 2006 bis 2015 war Hager ihr Trainer auf der Skipiste und im Kraftraum. Vor drei Wochen überwachte er die entscheidende Leistungsprüfung, die Vonn nun zum Entschluss brachte, die Rückkehr in den Weltcup zu wagen, trotz eines künstlichen Knies nach vielen schweren Verletzungen der „Speed Queen“. Ist das ein PR-Gag oder ein ernsthaftes sportliches Projekt? Bei einem Gespräch in seinem Wohnort Traunstein berichtet der 58-Jährige, wie er seine einstige Athletin einschätzt.