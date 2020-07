Der bei einem schweren Handbike-Unfall verunglückte frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi ist am Freitag auf die Intensivstation einer Mailänder Klinik verlegt worden. Der Zustand des Italieners habe sich verschlechtert und sei instabil, teilte die neurologische Reha-Einrichtung in Costa Masnaga mit; in der Lombardei hatte sich Zanardi seit Dienstag zur Behandlung befunden. Der 53-Jährige hatte bei dem Unfall am 19. Juni die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Er erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und musste dreimal am Gehirn operiert werden. Nach dem Ende des künstlichen Komas war Zanardi in die Reha-Klinik verlegt worden. 2001 hatte er bei einem schweren IndyCar-Unfall auf dem Lausitzring bereits beide Beine verloren.