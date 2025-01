Torben Beltz war nicht zufrieden mit der Leistung seiner Spielerin auf der anderen Seite. Sie solle aufhören, seine Aufschläge nur übers Netz zu schubsen, sondern gefälligst aggressiv attackieren – mit Lollipop-Returns gewinne man kein Grand-Slam-Turnier! Im August 2016 war das, im größten Tennisstadion der Welt; keine zwei Wochen später gewann Angelique Kerber im Arthur Ashe Stadium von New York die US Open; mit aggressiven Returns im Finale gegen die krachenden Aufschläge von Karolina Pliskova aus Tschechien.

Januar 2025, Trainingsplatz 22 auf der Tennisanlage in Melbourne: Wieder servierte Beltz Aufschläge aus dem Halbfeld, wieder tat sich die Frau auf der anderen Seite schwer. Eva Lys traf den Ball viel zu spät mit ihrer Vorhand, aus purem Glück segelte der Ball ins Feld. „Super!“, rief Beltz, und als man sich gerade fragen wollte, ob der Frauen-Bundestrainer wohl seinen Tennisverstand verloren hat, schickte er hinterher: „Wenn so was passiert, sagst du einfach ‚sorry‘ und freust dich über den Punkt.“ Er präsentierte diese schelmische Geste, die Gegner in den Wahnsinn treibt – weil die natürlich wissen, dass sich die Person nicht wirklich entschuldigt, sondern insgeheim diebisch freut über dieses Geschenk der Tennisgötter.

Beltz gab in beiden Fällen nicht den allwissenden Tennisweisen, sondern sagte lediglich, was die jeweilige Person dringend hören musste in diesem Moment. Kerber brauchte den verbalen Tritt in den Hintern, Lys dagegen braucht dieser Tage die Botschaft: Gelegentlich braucht es einfach ein bisschen Glück im Leben – und dann macht man das Beste daraus.

Genau das erlebt Lys derzeit bei den Australian Open: ein Geschenk der Tennisgötter; Einzug ins Hauptfeld trotz Niederlage in der Qualifikation – und Lys macht seitdem das Beste daraus. „Ich habe die beste Woche meiner Karriere“, sagt sie darüber, dass sie im Achtelfinale steht, als erste sogenannte Lucky Loserin der Turniergeschichte. Lys war ins Hauptfeld nachgerückt, weil die gesetzte Russin Anna Kalinskaja kurzfristig ihren Start verletzt zurückgezogen hatte. Zum ersten Mal in ihrer Laufbahn ist Lys bei einem Grand-Slam-Turnier so weit gekommen, und es soll nicht vorbei sein. Klar, sie wird an diesem Montag (in der Night Session ab 9 Uhr MEZ) auf die Polin Iga Swiatek treffen – aber warum sollte dieses Geschenk der Götter nicht auch einen Sieg gegen eine fünfmalige Grand-Slam-Siegerin beinhalten? „Es fühlt sich an wie ein Traum – gleichzeitig geht es natürlich weiter.“ Das Realisieren, Verarbeiten muss noch ein wenig warten.

Lys<em>’ </em> kleine Schwester Bella wuselt fröhlich herum, Mutter Maria hebt Bälle auf

Die richtige Mischung finden aus Nichts-zu-verlieren-Haben und dem Gedanken, dass es noch allerhand zu gewinnen gibt: Das ist die Aufgabe für Lys in diesen Tagen. 240 Weltranglistenpunkte hat sie bereits sicher, sie wird nach dem Turnier auf jeden Fall in den Top 100 der Rangliste geführt werden – so eine Position bedeutet: automatische Qualifikation fürs Hauptfeld von Grand-Slam-Turnieren, was für eine junge Karriere (Lys wurde vor einer Woche 23 Jahre alt) ebenso wichtig ist wie das Preisgeld von bislang umgerechnet 252 000 Euro, die sie, wie sie sagt, in professionellere Pflege des Körpers investieren wolle und Mitnahme der kompletten Familie zu mehr Turnieren. „Vergangenes Jahr habe ich die Quali geschafft und in der ersten Runde den ersten Satz gewonnen; da habe ich schon an die möglichen Punkte gedacht – dann: 0:6, 2:6“, sagt sie dazu, dass es im Sport bisweilen schadet, zu viel nachzudenken: „Wir genießen jetzt jede Sekunde.“

Also dann, Sonntagmittag, Trainingsplatz 16; Lys’ kleine Schwester Bella wuselt fröhlich herum, Mutter Maria hebt Bälle auf. Lys arbeitet hart bei 36 Grad im Schatten. Beltz schickt sie in die Ecken des Spielfelds, von wo aus sie jeweils kurz cross spielen soll; extreme Winkel, die sie gegen Swiatek dringend zuverlässig brauchen dürfte. „Guuuut“, sagt Beltz immer wieder; manchmal, nach nahezu perfekten Schlägen, da streut er ein „Wooooooow“ ein.

Die Hitze macht Lys nichts aus. Sie weiß mit Widerständen umzugehen. Sie leidet an einer unheilbaren rheumatischen Autoimmunkrankheit. „Die Wärme tut meinem Körper gut; im Hamburger Winter dagegen werde ich immer wieder krank“, sagt Lys darüber, dass sie häufig an heftigen Rücken- und Gelenkschmerzen leidet und deshalb Training dosieren oder auf Turniere verzichten musste: „Es ist Teil meines Lebens, das wird immer so sein.“

„Es geht mir mit jedem Match besser, weil der Körper seinen Rhythmus findet“

Lys akzeptierte die Krankheit, so wie sie nun die berufsbedingte Abreise ihrer Vaters und Trainers Wladimir nach der Qualifikation gelassen hinnehme. „Torben kennt mich, seit ich ein kleines Kind bin; er weiß, was ich brauche. Er ist jetzt Teil des Teams, ich fühle mich pudelwohl“, sagt sie. Und: „Es geht mir mit jedem Match besser, weil der Körper seinen Rhythmus findet. Deshalb sind wir zwei Wochen früher nach Australien gereist, weil mir die Wärme hilft. Ich muss an nichts denken, ich darf einfach nur Tennis spielen – und ich weiß, dass ich eine gefährliche Gegnerin bin, solange ich Spaß habe.“

Swiatek nun ist eine Gegnerin, wie sie größer kaum sein könnte und die bekannt dafür ist, Gegnerinnen den Spaß am Spiel zu rauben; in der dritten Runde zum Beispiel schoss sie die Britin Emma Raducanu, immerhin US-Open-Siegerin 2021, vom Platz. 6:1, 6:0 war das erniedrigende Resultat. Und natürlich könnte auch die Bühne gewaltiger kaum sein. Ihr Match findet nicht wie vorher etwa auf Court 6 (wo sich am Spielfeldrand eine Bar befindet) statt oder auf Court 3, wo es zugeht wie in einem Bierzelt. Sondern: in der Rod Laver Arena, im größten Stadion im Melbourne Park. „Ich habe in den vergangenen Monaten so eine Einstellung entwickelt, dass mich das überhaupt nicht stört“, sagt Lys. Und sie glaubt auch nicht, dass sie auf dieser großen Bühne verkrampfen wird. „Meine Hand ist locker; der Druck liegt bei den anderen.“