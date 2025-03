„Ich bin immer noch am Verarbeiten, was mit mir passiert“

Interview von Jürgen Schmieder

Eva Lys wirkt nicht unglücklich, als sie nach ihrer Niederlage in der zweiten Runde des WTA-1000er-Turniers von Indian Wells zum Treffen in den Katakomben erscheint. Die 23-jährige Tennisspielerin wirkt allerdings auch selten mitgenommen; selbst nach der 0:6, 1:6-Abfuhr im Achtelfinale der Australian Open im vergangenen Januar gegen die Polin Iga Swiatek hatte sie gesagt, dass sie „jede Sekunde genossen“ habe. In Melbourne war sie als Lucky Loserin aus der Qualifikation ins Hauptfeld gerückt, nachdem ein Startplatz freigeworden war. In der kalifornischen Wüste passierte ihr das erneut; diesmal verlor sie als Nachrückerin ihre erste Partie indes gegen Caroline Dolehide (USA). Als 78. der Weltrangliste ist Lys die Nummer eins im deutschen Frauentennis.