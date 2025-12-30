Pünktlich auf die Minute ist Eva Lys am Handy. Die 23-jährige Hamburgerin, die im Alter von zwei Jahren mit ihrer Familie aus Kiew in die Hansestadt zog, ist bereits in Australien. Dort beginnt die neue Tennissaison. Für Lys ist es die Rückkehr an einen besonderen Ort. Vor gut einem Jahr ging in Melbourne ihr Tennisstern auf, als sie die Feelgood-Geschichte der Australian Open erlebte. Sie hatte in der Qualifikation beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison verloren, rückte in letzter Minute als Lucky Loser ins Hauptfeld und erreichte das Achtelfinale. Lys ist inzwischen die beste deutsche Spielerin, als 40. der Weltrangliste.
Tennisspielerin Eva Lys im Interview„Der Hass darf nicht siegen“
Lesezeit: 10 Min.
Als beste deutsche Spielerin kämpft Eva Lys für Frauenrechte auf der Tennis-Tour. Sie spricht über Hetze im Internet nach Matches, anonyme Stalker – und erzählt, wie ihre Autoimmunkrankheit sie belastet.
Interview von Gerald Kleffmann
Doping, Spielmanipulation, Kokain:Tennis, der befleckte Sport
Vier Doppelfehler in Serie, da freut sich der Matchfixing-Ring: Die Liste der Verstöße von Tennisprofis ist lang – und manchmal öffnen sich kriminelle Abgründe, wie Urteile zeigen. Eine Auswahl.
Lesen Sie mehr zum Thema