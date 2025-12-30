Tennisspielerin Eva Lys im Interview„Der Hass darf nicht siegen“

Pünktlich auf die Minute ist Eva Lys am Handy. Die 23-jährige Hamburgerin, die im Alter von zwei Jahren mit ihrer Familie aus Kiew in die Hansestadt zog, ist bereits in Australien. Dort beginnt die neue Tennissaison. Für Lys ist es die Rückkehr an einen besonderen Ort. Vor gut einem Jahr ging in Melbourne ihr Tennisstern auf, als sie die Feelgood-Geschichte der Australian Open erlebte. Sie hatte in der Qualifikation beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison verloren, rückte in letzter Minute als Lucky Loser ins Hauptfeld und erreichte das Achtelfinale. Lys ist inzwischen die beste deutsche Spielerin, als 40. der Weltrangliste.