Es geht doch ums Gewinnen beim Sport, oder? Wie kann Eva Lys also, die gerade, wie sie selbst sagte, „von einem Zug überrannt“ wurde, also 0:6, 1:6 verloren hatte, tatsächlich behaupten, „dass sie jede Sekunde genossen habe“? Ist das diese verweichlichte Generation Z, die sich bereits über die Teilnahme freut? Nein, ganz im Gegenteil: Lys hatte sich dieses Erlebnis in der Rod Laver Arena, dieses Achtelfinale gegen die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek, mit drei Siegen in Melbourne verdient. Und Swiatek hatte auch alle ihre drei vorigen Gegnerinnen vom Platz geschossen – Emma Raducanu, immerhin US-Open-Siegerin 2021, mit dem gleichen Ergebnis wie Lys.

„Es ist ja auch gut, mal auf die Schnauze zu bekommen“, sagte Lys. Es sei eine verrückte Woche gewesen, „die bislang beste meines Lebens“: Hauptfeld trotz Scheitern in der Quali, drei Siege nacheinander, erste sogenannte „Lucky Loserin“ im Achtelfinale. Dazu nun genug Punkte, um künftig in den Top 100 der Weltrangliste geführt zu werden, und schließlich ein Auftritt in der größten Arena in Melbourne. „Darauf habe ich hingearbeitet in den letzten Jahren“, sagte sie. Natürlich sei das Ergebnis nicht super, aber: „Ich habe gesehen, wie das ist, in so einem Stadion zu spielen - gegen jemanden, die den Platz so unter Kontrolle hat.“ Ein Schritt im ständigen Lernprozess also: „Man merkt, woran man künftig noch arbeiten muss. Es motiviert mich also eher, das jetzt erlebt zu haben; man fragt sich ja manchmal: Wann ist es so weit?“

Es war so weit für Lys bei diesen Australian Open, die der Startpunkt sein sollen für eine fruchtbare Profikarriere der 23-Jährigen: Sie wird künftig von der Agentur vertreten, die Naomi Osaka gegründet hat – den Vertrag hatte sie vor der Reise nach Melbourne unterschrieben. Die Niederlage gegen Swiatek will sie deshalb als Lernen sehen und nicht als Scheitern. Sie erlebte ja noch etwas am Montagabend: Als sie den Spielgewinn zum 1:3 im zweiten Satz schaffte („Gottseidank war es kein Bagel“, sagte sie – Tennissprache für ein 0:6), spürte sie, wie das ist, wenn knapp 10 000 Leute für einen ausrasten. Lys grinste dann, als hätte sie gerade gewonnen. Dieses Gefühl will sie künftig häufiger erleben.