21. Juni 2019, 10:40 Uhr Eurosport Matthias Sammer hört als Experte auf

Der Europameister von 1996 will "beruflich etwas kürzer treten". Tennisprofi Alex Zverev steht im Viertelfinale von Halle - Kollege del Potro verletzt sich schwer.

Meldungen im Überblick

Fußball, Sammer: Matthias Sammer beendet sein Engagement als Experte bei Eurosport. "Ich habe für mich persönlich und für meine Familie die Entscheidung getroffen, künftig beruflich etwas kürzer zu treten", teilte der Fußball-Europameister von 1996 am Freitag mit: "Aus diesem Grund werde ich meine Experten-Tätigkeit bei Eurosport in der kommenden Saison nicht weiter fortführen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen."

Sammer (51), der externer Berater von Borussia Dortmund ist, hatte für den Sender seit zwei Jahren die Bundesliga-Übertragungen begleitet. "Es war fantastisch zu sehen, mit welcher Intensität und Begeisterung er unsere Vorstellung der Fußballanalyse ausgestaltet und mit welchem Perfektionismus er sich auf seine Sendungen vorbereitet hat. Es ist schade, dass wir ihn verlieren", sagte Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland.

Tennis, Halle: Trotz seiner Kniebeschwerden der vergangenen Tage hat Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen souverän das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenfünfte, der sich bei seinem Auftaktsieg gegen Robin Haase (Niederlande) am Montag am linken Knie verletzt hatte, gewann am Donnerstag gegen Steve Johnson (USA) mit 6:3, 7:5.

Nach 1:16 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball und revanchierte sich für die Niederlage im bis dato einzigen Duell mit Johnson beim Masters in Miami 2016. Im Viertelfinale am Freitag trifft Zverev auf David Goffin, gegen den Belgier hat er noch nicht verloren (zwei Siege). Der ATP-Champion aus Hamburg ist der letzte verbliebene von sechs gestarteten Deutschen bei den Noventi Open, neben Zverev hatte nur Jan-Lennard Struff (Warstein) das Achtelfinale erreicht. Zverev steht zum dritten Mal nach 2016 und 2017 unter den letzten Acht des Rasenturniers. In beiden Jahren hatte er daraufhin auch das Finale erreicht, dort aber gegen Florian Mayer (Bayreuth) und Rekordsieger Roger Federer das Nachsehen gehabt.

Der topgesetzte Schweizer machte auf dem Weg zu seinem zehnten Titel den nächsten Schritt, zog aber nur mit viel Mühe ins Viertelfinale ein. Federer bezwang den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga nach 2:16 Stunden mit 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, agierte dabei aber in den letzten beiden Sätzen teilweise ungewohnt fahrig. Nächster Gegner Federers ist Roberto Bautista Agut (Spanien/Nr. 7).

Tennis, Verletzung: Argentiniens Tennisprofi Juan Martin del Potro hat sich zum zweiten Mal binnen acht Monaten einen Bruch der rechten Kniescheibe zugezogen und fällt damit erneut lange aus. Der 30 Jahre alte frühere US-Open-Sieger hatte nach seinem Auftaktsieg im Londoner Queen's Club am Mittwoch gegen den Kanadier Denis Shapovalov über Knieschmerzen geklagt und seinen Rückzug von der Wimbledon-Generalprobe erklärt.