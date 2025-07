European League of Football„Unüberbrückbare Differenzen“ beim einstigen Prestigeprojekt

Vor fünf Jahren startete die European League of Football mit dem Anspruch, Amerikas Nationalsport auf dem Kontinent zu etablieren. Nun kündigt Commissioner Patrick Esume seinen Rückzug an, mehrere Klubs drohen mit dem Ausstieg.

Von Christoph Leischwitz

Was nach den Turbulenzen in den vergangenen Wochen auf jeden Fall zutrifft, ist, dass es gerade offenbar recht einsam wird um den Manager Zeljko Karajica. Das sind schlechte Nachrichten für alle, die es hierzulande mit der Sportart American Football halten: Karajica ist Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der European League of Football (ELF). Die hat sich vor knapp fünf Jahren gegründet, damals mit acht Teams aus drei Ländern. Mittlerweile versammelt sie 16 europäische Mannschaften aus neun Nationen in einem Franchise-System, darunter sieben deutsche Klubs. Vorbild ist die National Football League (NFL) in den USA. Doch was mit der großen Hoffnung begann, Amerikas Herzenssport in Europa zu verankern, scheint gerade auseinanderzubrechen.