Von Johannes Knuth

Kleines Quiz für die Sommertage, jetzt, da der olympische Sport mal wieder ein wenig ins öffentliche Gedächtnis rückt: Rangieren Sie folgende Sportveranstaltungen nach Wichtigkeit und tatsächlicher Existenz, in absteigender Reihenfolge:

European Championships. Championships of Europe. Europe Games. European Games. European Championship Games. European Championship Games of Europe. Eurovision Song and Sporting Contest. Na?

Es ist mal wieder beachtlich, wie die Barden von Monty Python vor rund 40 Jahren erahnten, was sich Jahrzehnte später im europäischen Sportbetrieb abspielen würde (und nicht nur dort). Damals bekriegten sich die Judäische Volksfront sowie die Volksfront von Judäa, und die Spalter von der Populären Volksfront Judäas erst! Und jetzt: Reicht es selbstredend nicht, ein Multisportevent aufzuziehen, das mehrere Europameisterschaften bündelt, als Mini-Olympia.

Zum einen sind da die privatwirtschaftlich aufgezogenen European Championships, die dieses Konzept zwei Mal stimmig aufgeführt haben, 2018 in Berlin und Glasgow sowie vor einem Jahr in München. Zum anderen lanciert der europäische Arm des Internationalen Olympischen Komitees, das Europäische Olympia-Komitee (nicht zu verwechseln mit dem European Championships Management) seit einer Weile seine Version der Europaspiele. 2015 ging's los in Baku, 2019 war Minsk an der Reihe, seit Mittwoch (bis zum 2. Juli) darf sich Krakau austoben. Man arbeitet sich mühsam hoch im Demokratieindex der Ausrichterländer.

Tatsächlich ist das Programm beachtlich gewachsen: 7000 Athleten, 29 Sportarten (darunter das traditionelle Sommer-Mattenspringen der Skispringer), in zwölf davon fungieren die Wettkämpfe als Europameisterschaft. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat 287 Athleten nominiert (bei Olympia 2021 in Tokio waren es 434). Und weil das IOC brav mitspielt, gibt es in 19 Sportarten Quotenplätze und Ranglistenpunkte für die Sommerspiele im kommenden Jahr in Paris zu ergattern. Ein bewährtes Mittel, um Athleten und Verbände zum Mitmachen, nun ja, sanft zu überzeugen.

Es ist verständlich, wenn deutsche Boxer, Kanuten und Triathleten nun betonen, wie seriös sie diese Europaspiele angehen. Die Qualifikationspfade sind ja das eine. Das andere ist die Sichtbarkeit: Eine EM im Triathlon schafft es, bei allem Respekt, kaum in die Nachrichtenspalten, eine Muli-EM schon eher (wobei ARD und ZDF aus Krakau offenbar kaum übertragen werden, ganz anders als zuletzt bei den Championships in München).

Die Gefahr, dabei im Strom der Beliebigkeit zu versinken, ist jedenfalls groß. Jeder Leser mag im Bekanntenkreis eine Feldstudie darüber anschieben, wer European Games und European Championships auseinanderhalten kann - und wie sinnvoll das alles ist. Kernsportarten wie die Schwimmer machen gerade weder beim einen noch anderen Format mit, die Leichtathleten waren bis zuletzt bei beiden vertreten - bei dem Games aber nur mit einem weniger bedeutsamen Teamevent, und für de Championships für 2026 (für die es noch keinen Ausrichter gibt) haben sie sich schon wieder abgemeldet. Man will sich dann doch lieber selbst vermarkten.

Der Gedanke liegt jedenfalls nahe: Wer immer mehr auf den ohnehin vollgestopften Markt wirft, auf eigene Faust, wertet nicht auf, er entwertet sich selbst - wie die Spalter von der Judäischen Volksfront, äh von der Volksfront von Judäa.