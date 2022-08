Kurzfristige Änderungen im Programmablauf möglich. Die Veranstaltungsorte in München und den TV-Hinweis finden Sie am Ende des Artikels.

Donnerstag , 11. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

17.53 Uhr - Mehrkampf Frauen (Qualifikation: 10 Uhr)

Weitere Wettkämpfe:

Radsport - Bahn

16.00 Uhr - Teamsprint Frauen, Qualifikation

16.20 Uhr - Teamsprint Männer, Qualifikation

16.46 Uhr - Mannschaftsverfolgung Frauen, Qualifikation

18.01 Uhr - Mannschaftsverfolgung Männer, Qualifikation

BMX Freestyle

ab 12.00 Uhr - Park Frauen, Qualifikation

ab 17.00 Uhr - Park Männer, Qualifikation

Rudern

09.00 Uhr - Festsitz-Einer Frauen (Para), Vorläufe

09.16 Uhr - Festsitz-Einer Männer (Para), Vorläufe

09.32 Uhr - Doppel-Zweier Mixed (Para), Vorläufe

09.44 Uhr - Vierer mit Steuermann/-frau Mixed (Para), Vorläufe

09.55 Uhr - Zweier Frauen, Vorläufe

10.10 Uhr - Zweier Männer, Vorläufe

10.35 Uhr - Doppelzweier Frauen, Vorläufe

10.50 Uhr - Doppelzweier Männer, Vorläufe

11.10 Uhr - Leichtgewichts-Einer Frauen, Vorläufe

11.25 Uhr - Leichtgewichts-Einer Männer, Vorläufe

11.40 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Männer, Vorläufe

11.50 Uhr - Vierer Frauen, Vorläufe

12.00 Uhr - Vierer Männer, Vorläufe

12.25 Uhr - Einer Frauen, Vorläufe

12.40 Uhr - Einer Männer, Vorläufe

13.05 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen, Vorläufe

13.20 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Männer, Vorläufe

13.35 Uhr - Doppelvierer Frauen, Vorläufe

13.45 Uhr - Doppelvierer Männer, Vorläufe

14.00 Uhr - Achter Männer, Vorläufe

16.00 Uhr - Zweier Frauen, Hoffnungsläufe

16.10 Uhr - Zweier Männer, Hoffnungsläufe

16.20 Uhr - Doppelzweier Frauen, Hoffnungsläufe

16.30 Uhr - Vierer Männer, Hoffnungsläufe

16.40 Uhr - Doppelvierer Männer, Hoffnungslauf

16.45 Uhr - Einer Männer, Hoffnungslauf

Sportklettern

10.00 Uhr - Lead Frauen, Qualifikation

11.00 Uhr - Bouldern Männer, Qualifikation

Freitag, 12. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Radsport - Bahn

16.30 Uhr - Mannschaftsverfolgung Frauen, Finals

16.45 Uhr - Mannschaftsverfolgung Männer, Finals

17.19 Uhr - Teamsprint Frauen, Finals

17.29 Uhr - Teamsprint Männer, Finals

17.47 Uhr - Scratch 10km Frauen, Finals

18.15 Uhr - Punktefahren 40km Männer, Finale

BMX Freestyle

15.15 Uhr - Park Frauen, Finale

Triathlon

17.15 Uhr - Elite Frauen

Weitere Wettkämpfe:

Radsport - Bahn

12.00 Uhr - Teamsprint Frauen, 1. Runde

12.16 Uhr - Teamsprint Männer, 1. Runde

12.32 Uhr - Mannschaftsverfolgung Frauen, 1. Runde

13.00 Uhr - Mannschaftsverfolgung Männer, 1. Runde

13.26 Uhr - Scratch Frauen, Qualifikation

13.51 Uhr - Punktefahren Männer, Qualifikation

Rudern

09.00 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Männer, Hoffnungslauf

09.05 Uhr - Vierer Frauen, Hoffnungslauf

09.10 Uhr - Doppelvierer Frauen, Hoffnungslauf

09.15 Uhr - Leichtgewichts-Einer Frauen, Hoffnungslauf

09.20 Uhr - Leichtgewichts-Einer Männer, Hoffnungsläufe

09.30 Uhr - Doppelzweier Männer, Hoffnungsläufe

09.40 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen, Hoffnungsläufe

09.50 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Männer, Hoffnungsläufe

10.00 Uhr - Einer Frauen, Hoffnungslauf

10.05 Uhr - Doppel-Zweier Mixed (Para), Hoffnungslauf

10.15 Uhr - Achter Männer, Hoffnungslauf

10.20 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Frauen, Bahnverteilungsrennen

10.25 Uhr - Leichtgewichts-Zweier Männer, Bahnverteilungsrennen

10.30 Uhr - Leichtgewichts-Zweier Frauen, Bahnverteilungsrennen

10.35 Uhr - Achter Frauen, Bahnverteilungsrennen

10.50 Uhr - Einer Männer, Viertelfinals

11.10 Uhr - Festsitz-Einer Frauen (Para), Hoffnungslauf

11.20 Uhr - Festsitz-Einer Männer (Para), Hoffnungsläufe

11.40 Uhr - Zweier Frauen, Halbfinals

12.00 Uhr - Zweier Männer, Halbfinals

11.50 Uhr - Vierer Männer, Halbfinals

12.10 Uhr - Doppelvierer Männer, Halbfinals

12.20 Uhr - Doppelvierer Frauen, Halbfinals

12.30 Uhr - Zweier Frauen, C-Finale

12.40 Uhr - Zweier Männer, C-Finale

12.45 Uhr - Vierer Männer, C-Finale

12.50 Uhr - Doppelvierer Männer, C-Finale

Sportklettern

10.00 Uhr - Lead Männer, Qualifikation

11.00 Uhr - Bouldern Frauen, Qualifikation

Samstag, 13. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

14.00 Uhr - Team Frauen, Finale

Radsport - Bahn

17.58 Uhr - Einzelzeitfahren 500m Frauen, Finals

18.22 Uhr - Einerverfolgung Frauen, Finale

19.25 Uhr - Einerverfolgung Männer, Finale

19.46 Uhr - Ausscheidungsfahren Frauen, Finale

20.14 Uhr - Scratch 15km Männer, Finale

BMX Freestyle

19.00 Uhr - Park Männer, Finale

Rudern

10.55 Uhr - Festsitz-Einer Männer (Para), A-Finale

11.09 Uhr - Festsitz-Einer Frauen (Para), A-Finale

11.29 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Männer, A-Finale

11.44 Uhr - Zweier Frauen, A-Finale

12.01 Uhr - Zweier Männer, A-Finale

12.16 Uhr - Vierer Frauen, A-Finale

12.31 Uhr - Vierer Männer, A-Finale

12.47 Uhr - Doppelvierer Frauen, A-Finale

13.03 Uhr - Doppelvierer Männer, A-Finale

13.19 Uhr - Doppelzweier Frauen, A-Finale

13.36 Uhr - Achter Männer

Sportklettern

16.00 Uhr - Lead Frauen, Finale

17.30 Uhr - Bouldern Männer, Finale

Triathlon

16.00 Uhr - Elite Männer

Weitere Wettkämpfe:

Radsport - Bahn

10.00 Uhr - Sprint Männer, Qualifikation

10.48 Uhr - Einzelzeitfahren 500m Frauen, Qualifikation

11.08 Uhr - Sprint Männer, Sechzehntelfinale

11.46 Uhr - Einerverfolgung Frauen, Qualifikation

12.50 Uhr - Einerverfolgung Männer, Qualifikation

14.20 Uhr - Ausscheidungsfahren Frauen, Qualifikation

14.45 Uhr - Scratch Männer, Qualifikation

17.30 Uhr - Sprint Männer, Achtelfinale

18.51 Uhr - Sprint Männer, Viertelfinals

Rudern

08.30 Uhr - Festsitz-Einer Männer (Para), B-Finale

08.35 Uhr - Zweier Frauen, B-Finale

08.40 Uhr - Zweier Männer, B-Finale

08.45 Uhr - Vierer Frauen, B-Finale

08.50 Uhr - Vierer Männer, B-Finale

08.55 Uhr - Doppelvierer Frauen, B-Finale

09.00 Uhr - Doppelvierer Männer, B-Finale

09.05 Uhr - Doppelzweier Frauen, B-Finale

09.10 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Männer, B-Finale

09.15 Uhr - Leichtgewichts-Einer Männer, Halbfinale A/B

09.25 Uhr - Leichtgewichts-Einer Frauen, Halbfinale A/B

09.35 Uhr - Vierer Mixed mit Steuermann/-frau (Para), Hoffnungsläufe

09.45 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Männer, Halbfinale A/B

09.55 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen, Halbfinale A/B

10.15 Uhr - Doppelzweier Männer, Halbfinale A/B

10.25 Uhr - Einer Männer, Halbfinale A/B

10.35 Uhr - Einer Frauen, Halbfinale A/B

14.10 Uhr - Doppelzweier Männer, Halbfinale C/D

14.20 Uhr - Einer Männer, Halbfinale C/D

Sportklettern

09.00 Uhr - Lead Frauen, Halbfinale

12.00 Uhr - Bouldern Männer, Halbfinale

Tischtennis

10.00 Uhr - Mixed, Vorrunde

11.30 Uhr - Doppel Frauen, Vorrunde

12.05 Uhr - Doppel Männer, Vorrunde

Sonntag, 14. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

14.30 Uhr - Sprung Frauen

15.17 Uhr - Stufenbarren Frauen

16.05 Uhr - Schwebebalken Frauen

16.53 Uhr - Boden Frauen

Radsport - Bahn

19.11 Uhr - Punktefahren 25km Frauen, Finale

19.50 Uhr - Sprint Männer, Finals

20.06 Uhr - Ausscheidungsfahren Männer, Finale

Radsport - Straße

10.15 Uhr - Rennen, Männer, Start in Murnau

Rudern

10.52 Uhr - Leichtgewichts-Zweier Männer, A-Finale

11.03 Uhr - Leichtgewichts-Zweier Frauen, A-Finale

11.20 Uhr - Leichtgewichts-Einer Männer, A-Finale

11.36 Uhr - Leichtgewichts-Einer Frauen, A-Finale

11.52 Uhr - Doppel-Zweier Mixed, A-Finale

12.09 Uhr - Vierer mit Steuermann/-frau Mixed, A-Finale

12.26 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Männer, A-Finale

12.43 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen, A-Finale

12.59 Uhr - Doppelzweier Männer, A-Finale

13.14 Uhr - Leichtgewichts-Doppelvierer Frauen, A-Finale

13.30 Uhr - Einer Frauen, A-Finale

13.48 Uhr - Achter Frauen, A-Finale

14.03 Uhr - Einer Männer, A-Finale

Sportklettern

16.00 Uhr - Bouldern Frauen, Finale

18.45 Uhr - Lead Männer, Finale

Triathlon

18.00 Uhr - Mixed Relay

Weitere Wettkämpfe:

Radsport - Bahn

12.30 Uhr - Sprint Frauen, Qualifikation

13.03 Uhr - Punktefahren Frauen, Qualifikation

13.51 Uhr - Ausscheidungsfahren Männer, Qualifikation

14.21 Uhr - Sprint Frauen, Sechzehntelfinale

17.45 Uhr - Sprint Frauen, Achtelfinale

18.09 Uhr - Sprint Männer, Halbfinale

18.17 Uhr - Sprint Frauen, Viertelfinale

Rudern

08.50 Uhr - Doppelzweier Männer, D-Finale

08.56 Uhr - Einer Männer, D-Finale

09.02 Uhr - Doppelzweier Männer, C-Finale

09.08 Uhr - Einer Männer, C-Finale

09.14 Uhr - Einer Frauen, C-Finale

09.20 Uhr - Leichtgewichts-Einer Männer, C-Finale

09.26 Uhr - Leichtgewichts-Einer Frauen, B-Finale

09.32 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen, C-Finale

09.38 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Männer, C-Finale

09.44 Uhr - Leichtgewichts-Einer Männer, B-Finale

09.50 Uhr - Leichtgewichts-Einer Frauen, B-Finale

09.56 Uhr - Doppel-Zweier Mixed, B-Finale

10.04 Uhr - Vierer mit Steuermann/-frau Mixed, B-Finale

10.10 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen, B-Finale

10.16 Uhr - Leichtgewichts-Doppelzweier Männer, B-Finale

10.22 Uhr - Doppelzweier Männer, B-Finale

10.28 Uhr - Einer Männer, B-Finale

10.34 Uhr - Einer Frauen, B-Finale

Sportklettern

09.00 Uhr - Bouldern Frauen, Halbfinale

12.00 Uhr - Lead Männer, Halbfinale

Tischtennis

09.30 Uhr - Mixed, Sechzehntelfinale

11.10 Uhr - Einzel Frauen, Gruppenphase

13.40 Uhr - Mixed, Achtelfinale

15.55 Uhr - Einzel Männer, Gruppenphase

19.40 Uhr - Mixed, Viertelfinale

Montag, 15. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Leichtathletik

10.30 Uhr - Marathon Frauen

11.30 Uhr - Marathon Männer

20.38 Uhr - Kugelstoßen Frauen

20.58 Uhr - Kugelstoßen Männer

21.48 Uhr - 10 000 m Frauen

Radsport - Bahn

16.41 Uhr - Einzelzeitfahren 1km Männer, Finale

17.25 Uhr - Sprint Frauen, Finals

18.09 Uhr - Omnium Frauen Punktefahren 20km 4/4

18.45 Uhr - Omnium Männer Punktefahren 20km 4/4

Sportklettern

16.38 Uhr - Speed Frauen, Finale

16.41 Uhr - Speed Männer, Finale

Tischtennis

19.20 Uhr - Mixed, Finale

Weitere Wettkämpfe

Leichtathletik

10.00 Uhr - Kugelstoßen Männer, Qualifikation Gruppe A/B

10.05 Uhr - Zehnkampf Männer, 100 m

10.25 Uhr - Stabhochsprung Frauen, Qualifikation Gruppe A/B

10.40 Uhr - 100 m Männer, 1. Runde

10.50 Uhr - Zehnkampf Männer, Weitsprung

11.05 Uhr - 100 m Frauen, 1. Runde

11.20 Uhr - Kugelstoßen Frauen, Qualifikation Gruppe A/B

12.10 Uhr - Weitsprung Männer, Qualifikation Gruppe A/B

12.40 Uhr - Zehnkampf Männer, Kugelstoßen

18.15 Uhr - Diskuswurf Frauen, Qualifikation Gruppe A

18.30 Uhr - Zehnkampf Männer, Hochsprung

19.00 Uhr - 400 m Männer, 1. Runde

19.25 Uhr - Diskuswurf Frauen, Qualifikation Gruppe B

19.35 Uhr - 400 m Frauen, 1. Runde

20.05 Uhr - Dreisprung Männer, Qualifikation Gruppe A/B

20.15 Uhr - 1500 m Männer, 1. Runde

21.15 Uhr - Zehnkampf Männer, 400 m

Radsport - Bahn

12.00 Uhr - Omnium Männer, Qualifikation

13.00 Uhr - Omnium Frauen, Qualifikation

13.50 Uhr - Einzelzeitfahren 1 km Männer, Qualifikation

14.20 Uhr - Omnium Frauen Scratch-Rennen 7,5 km 1/4

14.35 Uhr - Omnium Männer Scratch-Rennen 10 km 1/4

15.45 Uhr - Sprint Frauen, Halbfinale

15.53 Uhr - Omnium Frauen Temporennen 2/4

16.18 Uhr - Omnium Männer Temporennen 2/4

17.05 Uhr - Omnium Frauen Ausscheidungsfahren 3/4

17.41 Uhr - Omnium Männer Ausscheidungsfahren 3/4

Sportklettern

13.30 Uhr - Speed Frauen, Qualifikation

14.15 Uhr - Speed Männer, Qualifikation

15.30 Uhr - Speed Frauen, Achtelfinale

15.45 Uhr - Speed Männer, Achtelfinale

16.00 Uhr - Speed Frauen, Viertelfinale

16.08 Uhr - Speed Männer, Viertelfinale

16.21 Uhr - Speed Frauen, Halbfinale

16.26 Uhr - Speed Männer, Halbfinale

16.33 Uhr - Speed Frauen, Kleines Finale

16.35 Uhr - Speed Männer, Kleines Finale

Tischtennis

09.30 Uhr - Einzel Männer, Gruppenphase

12.25 Uhr - Einzel Frauen, Gruppenphase

14.40 Uhr - Mixed, Halbfinale

Beachvolleyball

ab 17.15 Uhr - Frauen, Gruppenspiele

Dienstag, 16. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Leichtathletik

08.30 Uhr - 35 km Gehen Männer

08.30 Uhr - 35 km Gehen Frauen

20.27 Uhr - Weitsprung Männer

21.02 Uhr - Diskuswurf Frauen

21.08 Uhr - 5000 m Männer

21.35 Uhr - Zehnkampf Männer, 1500 m

22.15 Uhr - 100 m Männer

22.25 Uhr - 100 m Frauen

Radsport - Bahn

16.50 Uhr - Madison 30 km Frauen, Finale

17.35 Uhr - Keirin Frauen, Finals

17.53 Uhr - Keirin Männer, Finals

18.11 Uhr - Madison 50 km Männer, Finale

Weitere Wettkämpfe:

Leichtathletik

09.05 Uhr - Zehnkampf Männer, 110 m Hürden

09.35 Uhr - 110 m Hürden Männer, 1. Runde

09.50 Uhr - Zehnkampf Männer, Diskuswurf

09.50 Uhr - Weitsprung Frauen, Qualifikation Gruppe A/B

10.15 Uhr - 1500 m Frauen, 1. Runde

11.30 Uhr - Zehnkampf Männer, Stabhochsprung

11.40 Uhr - 3000m Hindernis Männer, 1. Runde

12.15 Uhr - Hammerwurf Frauen, Qualifikation Gruppe A

12.25 Uhr - 400 m Männer, Halbfinale

13.00 Uhr - 400 m Frauen, Halbfinale

13.30 Uhr - Hammerwurf Frauen, Qualifikation Gruppe B

18.35 Uhr - Hochsprung Männer, Qualifikation Gruppe A/B

18.40 Uhr - Zehnkampf Männer, Speerwurf

20.05 Uhr - 100 m Männer, Halbfinale

20.35 Uhr - 100 m Frauen, Halbfinale

Radsport - Bahn

12.00 Uhr - Madison Frauen, Qualifikation

12.50 Uhr - Madison Männer, Qualifikation

14.00 Uhr - Keirin Frauen, 1. Runde

14.18 Uhr - Keirin Männer, 1. Runde

14.36 Uhr - Keirin Frauen, Hoffnungslauf

14.54 Uhr - Keirin Männer, Hoffnungslauf

16.30 Uhr - Keirin Frauen, Halbfinals

16.39 Uhr - Keirin Männer, Halbfinals

Tischtennis

09.00 Uhr - Einzel Frauen, Gruppenphase

12.00 Uhr - Einzel Männer, Gruppenphase

15.30 Uhr - Einzel Frauen, Vorrunde

16.30 Uhr - Doppel Männer, Sechzehntelfinale

17.40 Uhr - Doppel Frauen, Sechzehntelfinale

Beachvolleyball

ab 10.00 Uhr - Frauen, Gruppenspiele

ab 15.00 Uhr - Männer, Gruppenspiele

Mittwoch, 17. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Leichtathletik

20.00 Uhr - Stabhochsprung Frauen

20.15 Uhr - Dreisprung Männer

21.05 Uhr - Hammerwurf Frauen

21.43 Uhr - 400 m Männer

22.02 Uhr - 400 m Frauen

22.22 Uhr - 110m Hürden Männer

Radsport - Straße

14.00 Uhr - Einzelzeitfahren Frauen (Ziel in Fürstenfeldbruck)

17.30 Uhr - Einzelzeitfahren Männer (Ziel in Fürstenfeldbruck)

Sportklettern

17.00 Uhr - Bouldern & Lead Frauen, Finale Lead

Weitere Wettkämpfe:

Leichtathletik

09.35 Uhr - Hammerwurf Männer, Qualifikation Gruppe A

10.30 Uhr - Siebenkampf Frauen, 100 m Hürden

10.50 Uhr - Hammerwurf Männer, Qualifikation Gruppe B

11.50 Uhr - 400 m Hürden Männer, 1. Runde

11.35 Uhr - Siebenkampf Frauen, Hochsprung

11.40 Uhr - 400 m Hürden Frauen, 1. Runde

12.20 Uhr - Diskuswurf Männer, Qualifikation Gruppe A

12.35 Uhr - Dreisprung Frauen, Qualifikation Gruppe A/B

13.35 Uhr - Diskuswurf Männer, Qualifikation Gruppe B

19.54 Uhr - Siebenkampf Frauen, Kugelstoßen

20.30 Uhr - 110 m Hürden Männer, Halbfinale

21.10 Uhr - Siebenkampf Frauen, 200 m

Sportklettern

15.00 Uhr - Bouldern & Lead Frauen, Finale Bouldern ()

Tischtennis

09.30 Uhr - Doppel Frauen, Achtelfinale

10.10 Uhr - Doppel Männer, Achtelfinale

11.15 Uhr - Einzel Frauen, 1. Runde

15.15 Uhr - Doppel Männer, Viertelfinale

16.35 Uhr - Doppel Frauen, Viertelfinale

18.30 Uhr - Einzel Männer, 1. Runde

Beachvolleyball

ab 10.00 Uhr - Frauen, Gruppenspiele

ab 12.00 Uhr - Männer, Gruppenspiele

Donnerstag, 18. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Turnen

17.07 Uhr - Mehrkampf Männer

Leichtathletik

20.05 Uhr - Hochsprung Männer

20.10 Uhr - Hammerwurf Männer

20.58 Uhr - Weitsprung Frauen

21.05 Uhr - 1500 m Männer

21.25 Uhr - 5000 m Frauen

21.55 Uhr - Siebenkampf Frauen, 800m

Sportklettern

17.00 Uhr - Bouldern & Lead Männer, Finale Lead

Tischtennis

18.10 Uhr - Doppel Männer, Finale

19.00 Uhr - Doppel Frauen, Finale

Weitere Wettkämpfe:

Leichtathletik

09.00 Uhr - Speerwurf Frauen, Qualifikation Gruppe A

09.20 Uhr - 3000 m Hindernis Frauen, 1. Runde

09.25 Uhr - Siebenkampf Frauen, Weitsprung

10.10 Uhr - 800 m Männer, 1. Runde

10.15 Uhr - Speerwurf Frauen, Qualifikation Gruppe B

10.45 Uhr - 800 m Frauen, 1. Runde

10.50 Uhr - Stabhochsprung Männer, Qualifikation Gruppe A/B

11.25 Uhr - 400 m Hürden Männer, Halbfinale

11.36 Uhr - Siebenkampf Frauen, Speerwurf

11.55 Uhr - 400 m Hürden Frauen, Halbfinale

12.30 Uhr - 200 m Männer, 1. Runde

20.13 Uhr - 200 m Männer, Halbfinale

20.37 Uhr - 200 m Frauen, Halbfinale

Sportklettern

15.00 Uhr - Bouldern & Lead Männer, Finale Bouldern

Tischtennis

10.00 Uhr - Einzel Frauen, Sechzehntelfinale

12.30 Uhr - Doppel Männer, Halbfinale

13.15 Uhr - Doppel Frauen, Halbfinale

Beachvolleyball

10.00 Uhr - Frauen, Zwischenrunde

12.00 Uhr - Männer, Zwischenrunde

18.00 Uhr - Frauen, Achtelfinale

Turnen

10.00 Uhr - Qualifikation Männer

Kanu

09.00 Uhr - K4 1000 m Männer, Vorläufe

09.14 Uhr - K1 1000 m Frauen, Vorläufe

09.28 Uhr - C1 1000 m Männer, Vorläufe

09.49 Uhr - K1 1000 m Männer, Vorläufe

10.20 Uhr - KL3 200 m Frauen (Para), Vorläufe

10.30 Uhr - KL3 200 m Männer (Para), Vorläufe

10.51 Uhr - K2 1000 m Frauen, Vorläufe

11.05 Uhr - C2 1000 m Männer, Vorläufe

11.19 Uhr - K2 1000 m Männer, Vorläufe

11.40 Uhr - C1 500 m Frauen, Vorläufe

11.50 Uhr - C1 500 m Männer, Vorläufe

12.05 Uhr - K1 500 m Frauen, Vorläufe

12.20 Uhr - K1 500 m Männer, Vorläufe

12.30 Uhr - C2 500 m Frauen, Vorläufe

14.40 Uhr - C2 500 m Männer, Vorläufe

14.55 Uhr - K2 500 m Frauen, Vorläufe

15.05 Uhr - K2 500 m Männer, Vorläufe

15.25 Uhr - KL2 200 m Männer (Para), Vorläufe

15.35 Uhr - KL1 200 m Männer (Para), Vorläufe

15.45 Uhr - VL3 200 m Männer (Para), Vorläufe

16.15 Uhr - K4 1000 m Männer, 1. Halbfinale

16.22 Uhr - K2 1000 m Frauen, 1. Halbfinale

16.40 Uhr - C1 500 m Frauen, 1. Halbfinale

16.45 Uhr - K1 500 m Männer, Halbfinale

Freitag, 19. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Kanu

14.22 Uhr - K4 1000 m Männer, A-Finale

14.31 Uhr - K2 1000 m Frauen, A-Finale

14.47 Uhr - C2 1000 m Männer, A-Finale

15.02 Uhr - C1 500 m Frauen, A-Finale

15.16 Uhr - K1 500 m Männer, A-Finale

16.06 Uhr - VL3 200 m Frauen (Para), Finale

16.11 Uhr - VL3 200 m Männer (Para), Finale

16.16 Uhr - VL2 200 m Frauen (Para), Finale

16.21 Uhr - VL2 200 m Männer (Para), Finale

16.26 Uhr - VL1 200 m Frauen (Para), Finale

16.31 Uhr - VL1 200 m Männer (Para), Finale

Leichtathletik

20.20 Uhr - Diskuswurf Männer

20.45 Uhr - 1500 m Frauen

20.55 Uhr - Dreisprung Frauen

21.00 Uhr - 3000 m Hindernis Männer

21.20 Uhr - 200 m Männer

21.45 Uhr - 400 m Hürden Frauen

22.00 Uhr - 400 m Hürden Männer

22.22 Uhr - 200 m Frauen

Radsport - Mountainbike

17.00 Uhr - Cross-Country Männer

Weitere Wettkämpfe:

Kanu

09.00 Uhr - K4 500 m Männer, Vorläufe

09.10 Uhr - K4 500 m Frauen, Vorläufe

09.30 Uhr - K1 1000 m Frauen, Halbfinale

09.37 Uhr - C1 1000 m Männer, Halbfinale

09.51 Uhr - K1 1000 m Männer, Halbfinale

10.15 Uhr - C1 200 m Frauen, Vorläufe

10.25 Uhr - C1 200 m Männer, Vorläufe

10.40 Uhr - K1 200 m Frauen, Vorläufe

10.55 Uhr - K1 200 m Männer, Vorläufe

11.25 Uhr - C1 500 m Männer, Halbfinale

11.35 Uhr - K2 500 m Frauen, Halbfinale

11.50 Uhr - C2 1000 m Männer, Halbfinale

11.57 Uhr - K2 1000 m Männer, Halbfinale

12.20 Uhr - C2 200 m Frauen, Vorläufe

12.30 Uhr - C2 200 m Männer, Vorläufe

12.40 Uhr - K2 200 m Frauen, Vorläufe

12.50 Uhr - K2 200 m Männer, Vorläufe

13.00 Uhr - VL3 200 m Männer (Para), Halbfinale

14.02 Uhr - K1 500 m Männer, B-Finale

17.30 Uhr - K1 500 m Frauen, Halbfinale

17.40 Uhr - K2 500 m Männer, Halbfinale

17.45 Uhr - C2 500 m Frauen, Halbfinale

17.50 Uhr - C2 500 m Männer, Halbfinale

Leichtathletik

10.00 Uhr - Speerwurf Männer, Qualifikation Gruppe A

10.00 Uhr - 4×100 m Staffel Männer, Vorläufe

10.05 Uhr - Hochsprung Frauen, Qualifikation Gruppe A/B

10.25 Uhr - 4×100 m Staffel Frauen, Vorläufe

10.50 Uhr - 800 m Frauen, Halbfinale

11.10 Uhr - 4×400 m Staffel Männer, Vorläufe

11.15 Uhr - Speerwurf Männer, Qualifikation Gruppe B

11.40 Uhr - 4×400 m Staffel Frauen, Vorläufe

20.27 Uhr - 800 m Männer, Halbfinale

Beachvolleyball

10.00 Uhr - Viertelfinale Frauen

11.00 Uhr - Achtelfinale Männer

17.45 Uhr - Halbfinale Frauen

Tischtennis

10.00 Uhr - Einzel Männer, 2. Runde

14.15 Uhr - Einzel Frauen, Achtelfinale

15.55 Uhr - Einzel Männer, Achtelfinale

18.20 Uhr - Einzel Frauen, Viertelfinale

Samstag, 20. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Beachvolleyball

17.00 Uhr - Spiel um Bronze Frauen

18.30 Uhr - Finale Frauen

Kanu

12.51 Uhr - C1 1000 m Männer, A-Finale

13.00 Uhr - K1 1000 m Männer, A-Finale

13.16 Uhr - K2 500 m Frauen, A-Finale

13.30 Uhr - C2 500 m Frauen, A-Finale

13.45 Uhr - K4 500 m Männer, A-Finale

14.20 Uhr - K1 200 m Frauen, A-Finale

14.28 Uhr - C1 200 m Männer, A-Finale

14.35 Uhr - K2 200 m Männer, A-Finale

15.52 Uhr - C1 5000 m Männer, Finale

16.25 Uhr - K1 5000 m Männer, Finale

17.05 Uhr - K1 5000 m Frauen, Finale

17.45 Uhr - C1 5000 m Frauen, Finale

Turnen

14.45 Uhr - Team Männer

Leichtathletik

08.30 Uhr - 20 km Gehen Männer

10.15 Uhr - 20 km Gehen Frauen

20.05 Uhr - Stabhochsprung Männer

20.15 Uhr - 800 m Frauen

20.25 Uhr - Speerwurf Frauen

21.15 Uhr - 4×400 m Staffel Männer

21.45 Uhr - 4×400 m Staffel Frauen

22.13 Uhr - 3000 m Hindernis Frauen

Radsport - Mountainbike

12.00 Uhr - Cross-Country Frauen

Weitere Wettkämpfe:

Beachvolleyball

ab 11.15 Uhr - Viertelfinale Männer

Kanu

09.00 Uhr - K2 200 m Frauen, Halbfinale

09.05 Uhr - C2 200 m Männer, Halbfinale

09.10 Uhr - K2 200 m Männer, Halbfinale

09.15 Uhr - C2 200 m Frauen, Halbfinale

09.30 Uhr - K4 500 m Männer, Halbfinale

09.35 Uhr - K4 500 m Frauen, Halbfinale

09.50 Uhr - K1 200 m Frauen, Halbfinale

10.00 Uhr - C1 200 m Männer, Halbfinale

10.10 Uhr - K1 200 m Männer, Halbfinale

10.25 Uhr - C1 200 m Frauen, Halbfinale

10.30 Uhr - KL3 200 m Männer (Para), Halbfinale

10.35 Uhr - KL3 200 m Frauen (Para), Halbfinale

10.40 Uhr - KL2 200 m Männer (Para), Halbfinale

10.45 Uhr - KL1 200 m Männer (Para), Halbfinale

12.02 Uhr - K1 200 m Frauen, B-Finale

12.07 Uhr - C1 200 m Männer, B-Finale

12.17 Uhr - K1 1000 m Männer, B-Finale

12.26 Uhr - C1 1000 m Männer, B-Finale

Leichtathletik

20.43 Uhr - 100 m Hürden Frauen, Vorläufe

Tischtennis

10.30 Uhr - Einzel Männer, Viertelfinale

15.00 Uhr - Einzel Frauen, Halbfinale

16.50 Uhr - Einzel Männer, Halbfinale

Sonntag, 21. August 2022

Medaillenentscheidungen:

Beachvolleyball

ab 11.00 Uhr - Halbfinale Männer

16.00Uhr - Spiel um Bronze Männer

17.30Uhr - Finale Männer

Kanu

09.06 Uhr - KL3 200 m Frauen (Para), Finale

09.11 Uhr - KL3 200 m Männer (Para), Finale

09.16 Uhr - KL2 200 m Frauen (Para), Finale

09.21 Uhr - KL2 200 m Männer (Para), Finale

09.26 Uhr - KL1 200 m Frauen (Para), Finale

09.31 Uhr - KL1 200 m Männer (Para), Finale

11.06 Uhr - K1 1000 m Frauen, A-Finale

11.15 Uhr - K2 1000 m Männer, A-Finale

11.30 Uhr - C1 500 m Männer, A-Finale (B-Finale: 10.45 Uhr)

11.44 Uhr - C2 200 m Frauen, A-Finale

11.58 Uhr - C2 200 m Männer, A-Finale

12.12 Uhr - K2 200 m Frauen, A-Finale

13.21 Uhr - K1 500 m Frauen, A-Finale (B-Finale: 12.59 Uhr)

13.29 Uhr - C2 500 m Männer, A-Finale

13.43 Uhr - K2 500 m Männer, A-Finale

13.57 Uhr - C1 200 m Frauen, A-Finale

14.11 Uhr - K1 200 m Männer, A-Finale (B-Finale: 12.25 Uhr)

14.26 Uhr - K4 500 m Frauen, A-Finale

Turnen

13.45 Uhr - Boden Männer

14.23 Uhr - Pauschenpferd Männer

15.01 Uhr - Ringe Männer

15.39 Uhr - Sprung Männer

16.18 Uhr - Barren Männer

16.57 Uhr - Reck Männer

Leichtathletik

19.05 Uhr - Hochsprung Frauen

19.40 Uhr - 800 m Männer

19.50 Uhr - Speerwurf Männer

20.00 Uhr - 10 000 m Männer

20.45 Uhr - 100 m Hürden Frauen (Halbfinale 19.10 Uhr)

21.12 Uhr - 4×100 m Staffel Männer

21.22 Uhr - 4×100 m Staffel Frauen

Radsport - Straße

11.30 Uhr - Rennen, Frauen (Start in Landsberg am Lech)

Tischtennis

14.30 Uhr - Einzel Frauen, Finale

16.00 Uhr - Einzel Männer, Finale

Die Veranstaltungsorte in München:

Regattaanlage Oberschleißheim: Kanurennsport, Rudern

Olympiapark: Mountainbike, Triathlon

Olympiahalle: Turnen

Olympiastadion: Leichtathletik

Olympiaberg: BMX Freestyle

Königsplatz: Beachvolleyball, Klettern

Rudi-Sedlmayer-Halle: Tischtennis

Messe: Bahnrad

Die European Championships im TV:

ARD und ZDF übertragen die European Championships live im täglichen Wechsel. Das ZDF startet am Eröffnungstag um 18 Uhr. An den Folgetagen summiert sich die Sendezeit auf bis zu 14 Stunden pro Tag. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen zeigen die Sender die Wettkämpfe auch im Internet und in der Mediathek in bis zu sechs parallelen Livestreams. Auch nachträglich (Re-Live) sollen die Veranstaltungen abrufbar sein.