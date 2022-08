Alte Hits und neue Trends, ein Unwetter in der Innenstadt und auffällig viele Mittfünfziger am Olympiaberg: Episoden und Erkenntnisse nach elf strahlenden Tagen bei den European Championships in München.

Sport findet nicht nur in Arenen vor großem Publikum statt. Er spielt sich auch daneben ab, etwa in einem kurzen Augenblick - einer Nische zwischen den Höhepunkten. Auch diesmal suchten die Reporter der SZ-Redaktion nach den Pointen, die meistens jenseits des Rampenlichts liegen. Und tatsächlich, auch bei den European Championships fand sich Bizarres und durchaus großer Sport.

Alles passt

Wenn vieles passt, passt meist auch das Detail, die Medaillen-Hymne zum Beispiel. Bei den heiß geliebten European Championships wurde bei den Siegerehrungen das Streicher-Arrangement von "So lang man Träume noch leben kann" gespielt, ein Achtziger-Jahre-Klassiker der legendären Band "Münchner Freiheit". Für die Jüngeren mag "Münchner Freiheit" nur eine Haltestelle sein, ein beliebiger Punkt im Ablaufplan der Dinge. Für die Älteren ist "Münchner Freiheit" ein Gefühl. Wer diese schöne Stadt in den Achtzigern, Neunzigern kennengelernt hat, für den gehört von Anfang an der Zeichentrick-Pumuckl zu München, der Obststandl-Didi, der am U-Bahnhof Universität seine Bananen angepriesen hat, das Commodore-Trikot des FCB und natürlich der Soundtrack der "Münchner Freiheit".

Detailansicht öffnen "So lang man Träume noch leben kann": Die Münchner Freiheit bei einem Auftritt im Jahr 1999. (Foto: United Archives/Imago)

Die waren irgendwie NDW, aber auch irgendwie Hitparade, diesen Mischbereich konnten nur die wenigsten bespielen. Und deren Songs prägten sich ein wie die der Beatles: Wahuu-uuh-uuh-uuh - so fing "Herzschlag ist der Takt" an, sentimental und wagemutig zugleich, so was vergisst man ja nicht. "So lang man Träume noch leben kann" ist ein schon etwas reiferer, beziehungsreicher Song, bestimmt die größte Hymne der Münchner Freiheit: "Versuchen wir es wieder, so lang man Träume noch leben kann." Darauf kommt es schließlich an, im Sport und im ganzen Rest des Daseins. Versuchen wir es wieder. Das wurde bei den heiß geliebten European Championships in den Arenen gelebt und bei der Medaillenzeremonie gespielt. Ja, manchmal passt wirklich jedes Detail. Holger Gertz

Erhöhter Puls

Wolkenbruch im Beachvolleyball-Stadion, man führt gerade ein Interview unter dem schützenden Dach, doch die Ordnerinnen rufen immer nervöser: "Raus hier, Gewitterwarnung!" Es schüttet, es blitzt, es donnert, ausgerechnet vor dem Spiel um Platz drei und dem Finale der Frauen - und nach dem Aus des letzten deutschen Duos Ehlers/Wickler im Viertelfinale. Also raus, es hilft ja nichts, nur wollen das nun eben auch die anderen 5000 Leute. Und so schlägt der Puls des Mannes, dessen 10-jähriger Sohn eine Viertelstunde zuvor mal kurz aus dem Stadion zum Nebencourt gegangen ist, auch immer höher. Der Mann steckt im Menschenstau, der Sohn kommt nicht mehr ins Stadion, ein Handy hat der Kleine nicht, und der Königsplatz verwandelt sich langsam in eine große Poollandschaft.

Detailansicht öffnen Kitschkulisse nach der Sintflut: Das Frauenfinale im Beachvolleyball am Samstagabend auf dem Münchner Königsplatz. (Foto: Lukas Barth/Reuters)

Als der Mann endlich draußen ist und schon zehn Minuten durch den Monsun läuft, auf der Suche nach dem Kind, nass bis auf die Haut, in den Schuhen das Wasser, ruft eine ihm unbekannte Nummer an. "Hallo, hier ist die Polizei. Ihr Sohn hat sich am Biergarten untergestellt und uns gefragt, ob wir Sie anrufen können." Die Nummer kannte er auswendig. Und der Vater denkt sich: Cleveres Kerlchen, eigentlich. Später sitzen die beiden im Stadion, Frauenfinale, der Regen ist weg, über ihnen ein Regenbogen, wie man ihn nicht schöner malen könnte. Und man denkt sich: Alles nochmal gutgegangen. Sebastian Winter

Orca-Alarm

Sportlerinnen und Sportlern, die in Sprung-Disziplinen aktiv sind, wird oft das Verb "fliegen" zugeschrieben. Wer glaubt, das sei ein Synonym, um die häufige Wiederholung von "springen" zu vermeiden, liegt falsch. Der Portugiese Pedro Pichardo bekam nach seinem Sieg im Dreisprung eine derart große Fahne in die Hand gedrückt, dass man mit ein paar strategisch gesetzten Nähten tatsächlich einen flugtauglichen Gleitschirm bekommen hätte. Dass genau solche modifizierten Fahnen in Zukunft auch im Wettkampf eingesetzt werden sollen, geht aus vertraulichen Unterlagen des europäischen Leichtathletikverbandes hervor. Nur so könne man den Überflieger Pichardo davon abhalten, seinen Gegnern bald gänzlich zu entschweben. Zumindest der Kameramann, der Pichardo auf seiner Ehrenrunde begleitete, flog dank der überdimensionierten Fahne. Zwar fast auf die Nase, weil sich der wallende Saum zwischen seinen Füßen verheddert hatte, aber immerhin.

Detailansicht öffnen Zeigt Flagge, und wie: Dreisprung-Europameister Pedro Pichardo. Dem Kameramann wurde der Stoff fast zum Verhängnis. (Foto: Philippe Ruiz/Imago)

Besonders kleine Flaggen gab es indes für die siegreichen Diskuswerfer, deren Spannweite mit der Länge eines Orca-Babys vergleichbar ist. Das ist kein Zufall, geschweige denn Schikane, denn Diskuswurf ist vergleichsweise verletzungsarm und das soll weiter gefördert werden: durch Dehnübungen. Um die kleine Fahne hinterm Kopf halten zu können, musste der 2,06 Meter große Slowene Kristjan Čeh seine Schulterblätter zusammenziehen. Was das mit Schulter- und Brustmuskulatur macht, kann jeder austesten. Statt kleiner Flagge kann auch der Gürtel eines Bademantels verwendet werden. Karoline Kipper

Jungbrunnen auf dem Olympiaberg

So ganz neu waren die jungen Sportarten im Olympiapark ja nicht, Munich Mash hatte schon Ende Juni 70 000 Menschen angelockt, BMX war Programmpunkt. Beim Mash war die Strecke auf Pontons in den See gebaut, dieses Mal stand dort die Hauptbühne für die Konzerte und Siegerehrungen, also ging es auf den Olympiaberg. Das Setup war beeindruckend, insgesamt ließen sich mehr als 20 000 Zuschauer das Spektakel nicht entgehen. Die saßen im Gras auf den Hügeln, Tribünen waren keine aufgebaut. Man muss die Münchner BMX-Szene erst gar nicht kennen, um zu erahnen, dass nicht ausschließlich Fachpublikum auf den Berg kletterte. Das war ja eine Besonderheit, dass sich die Menschen einfach von der riesen Party anstecken ließen. Der BMX-Wettbewerb entpuppte sich dabei als wahrer Jungbrunnen, neben den vielen Jugendlichen und Kindern waren auffallend viele Mittfünfziger auf dem Berg, stilsicher in kurzen Hosen und verkehrt herum aufgesetzter Basecap.

Detailansicht öffnen "Die Leute waren der Wahnsinn": Das fand nicht nur der deutsche BMX-Starter Paul Thölen. (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

Ähnliches auch auf dem Königsplatz bei den Kletterern. Die kraxelten zwar nicht die Propyläen hoch, die Veranstaltungen waren dennoch allesamt voll. Auch hier: Von der Kinderwagen schiebenden Jungmutter im passenden Outdoor-Outfit (nur das Magnesia an den Händen fehlte), bis zur elegant gekleideten Omi mit den Enkeln an den Händen - alles da. Besonders auffallend waren ein paar Herren in dunklen Anzügen und weißem Hemd, die trotz brütender Hitze in der Sonne standen und keine Miene verzogen. Bei genauerem Blick fiel ein Knopf im Ohr auf, sie schmolzen also nicht zum Vergnügen vor sich hin. Unter ihnen saß Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Spaß hatten die Personenschützer trotzdem. Ralf Tögel

Für den Porsche

Noch so ein Detail: Der Geist der Helfer, Platzanweiser, Busfahrer, Athletenklamotteneinsammler, Maskottchen und Verkäufer, die mit ihrer Freundlichkeit im Kleinen ja immer auch am großen Bild malen. Oder auch die Verkäufer am Bratwurst- und Getränkestand hinter der Haupttribüne im Olympiastadion: Die hatten, jeder neben seiner Kasse, eine Pappschale drapiert, darin schwamm ausnahmsweise keine Currywurst in roter Soße, sondern Trinkgeld. Manche warben mit einem Smiley auf der Schale um die Gunst der Käufer, andere mit einem schlichten "Danke". Ein Verkäufer hatte sich eine besondere Motivationsbotschaft ausgedacht, er trug das absolut nachvollziehbare Anliegen vor, eine Anschaffung des täglichen Bedarfs querfinanzieren zu müssen: "Danke, brauche Porsche!"

Detailansicht öffnen Vielfältiges Aufgabenprofil: Maskottchen Gfreidi schultert die deutsche Staffel-Startläuferin Alexandra Burghardt. (Foto: Heike Feiner/Eibner/Imago)

Wenn alles so gut geölt läuft wie bei diesen European Championships, müsste doch auch das locker drin sein. Mal kurz überschlagen: Geschätzte 280 000 Gäste in der vergangenen Woche im Olympiastadion, jeder Dritte kauft eine rote oder weiße Bratwurst, macht 93 000 Bratwurstesser, bei gut einem Dutzend Wurstständen mit einem halben Dutzend Kassen rund 1300 Kunden für unseren Porschefreund. Würde jeder gut gelaunte Olympiastadionbesucher zehn Prozent Trinkgeld spenden, bei einem Stückpreis von 5,50 Euro, fielen rund 700 Euro ab. Das wäre immerhin ein Zehntel der Summe, die man zuletzt für einen gebrauchten 914er-Oldie berappen musste. Kurzum: Nur noch neun Mal rauschhafte European Championships in München (oder knapp 12 000 weitere Bratwürste), dann wäre die Anschaffung finanziert. Mahlzeit! Johannes Knuth

Immer im Kreis

Der heimliche Star der Veranstaltung drehte sich. Unaufhörlich. Über Stunden. Kahles Haupt, asketische Erscheinung, aß nichts, trank nichts, ging nie aufs Klo. Saß einfach nur auf seinem Karussell. Und rotierte. Ein Belgier, hieß es, cooler Typ, dieser Kameramann, der die Bahnradrennen filmte. Saß auf einem zwei Meter hohen Türmchen im Innern des Holzovals in der Münchner Messe, sein Stuhl auf einem Drehgewinde. Runde um Runde drehte der Mann sich mit den Athletinnen und Athleten im Kreis, Rennen um Rennen. Und die Runden im Bahnradsport sind schnell.

Detailansicht öffnen Armer Kameramann: Immerzu muss er sich bei den Bahnrad-Wettbewerben auf dem Münchner Messegelände im Kreis drehen. (Foto: Anp/Imago)

Ab und an war das Gewinde ausgereizt, dann musste er sich noch viel schneller zurückdrehen, um weiterfilmen zu können. Ob er seinen Job liebt? Ob ihm nachts schwindlig ist? Ob er gerne Achterbahn fährt in seiner Freizeit? Ob er sich nicht wünscht, lieber Schach zu filmen oder Sportangeln? Fragen über Fragen. Die Gelegenheit, ihm diese zu stellen, bot sich am Abend, als er endlich herabstieg von seinem Podest - und wurde beherzt von einem französischen TV-Team ergriffen, mit dem der Mann nach einem viertelstündigen Interview plaudernd entschwand. Spurlos. Vermutlich auf dem Weg zur Toilette. Man kann ihm die Fragen beim nächsten Bahnradwettkampf stellen, nur leider nicht in München. Denn die dortige Bahn war ja eigens für die Championships in diese Messehalle hineingezimmert worden - und die Abbauarbeiten begannen, da war der coole Belgier noch nicht ganz vom Podest geklettert. Andreas Liebmann

Freundliches Wasser

Wer vom S-Bahnhof Feldmoching kam, dann den Bus nahm, der sah auf den letzten Metern durchs Gebüsch von der Regattastrecke zunächst nur die verwitterte Tribüne. Splitterndes Holz, Stützgestänge, immerhin eine frisch betonierte Treppe. Erster Eindruck: verblichene München '72-Melancholie. Aber das war die falsche Perspektive. Denn die Anmutung einer Regattastrecke erschießt sich nicht an Land. Sie erschließt sich nur auf dem Wasser, denn dafür ist sie gebaut. Und für Tom Liebscher, den zweimaligen Olympiasieger, ist Münchens Regattastrecke "die schönste auf der Welt". Das soll was heißen, denn Liebscher kennt sie alle: Deodoro in Rio de Janeiro, Moskau-Krylatskoje, Szeged in Ungarn, Lake Banook in Halifax, den Sea Forest Waterway von Tokio. Und die Elbe in Dresden, wo er wohnt, die kennt er auch.

Detailansicht öffnen Perspektivwechsel: Die Anmut der Strecke erschließt sich nur vom Wasser aus, weiß Tom Liebscher, Kommandant des Goldvierers. (Foto: Memmler/Eibner/Imago)

Aber München bei Sonnenschein, sagt er, sei unübertroffen: das alte Flair von '72, der weite Blick, die nahezu immer fairen Bedingungen und dazu das freundliche Wasser. Freundliches Wasser? Ja, erläuterte Liebscher: glasklar, funkelnd, vom Kajak aus könne man den Boden sehen und die großen Fische, die dort schwimmen. Er ist nur alle paar Jahre mal in Oberschleißheim, aber es war ihm nach zwei gewonnenen Europameisterschaftrennen ein Anliegen, sich zu bedanken: bei den Ausrichtern, den Helfern, allen die sich so viel Mühe gegeben hätten. Heitere Spiele '72. Freundliches '22. Was für ein Motto für die Championships. Barbara Klimke