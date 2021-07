Neun Europameisterschaften zur gleichen Zeit an einem der traditionsreichsten Orte, die die Sportwelt zu bieten hat: München begrüßt mit den European Championships 2022 die größte Sportveranstaltung seit Olympia 1972 in der bayerischen Landeshauptstadt. Natürlich steht das weltberühmte Ensemble im Olympiapark im Mittelpunkt dieser Multi-EM, die vom 11. bis 21. August des kommenden Jahres ausgetragen wird. Premiere hatte diese 2018 in Berlin und Glasgow, neu ist aber nicht nur, dass sich bei der zweiten Auflage mehr als 4700 Athletinnen und Athleten in den olympischen Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen an einem Ort versammeln. Neu ist auch, dass die paralympischen Disziplinen nicht ausgelagert stattfinden, sondern die Wettkämpfe vervollständigen. Bei der EM im Kanu-Rennsport und Rudern geht auch die paralympische Elite an den Start. Die Aktiven treten wegen ihrer körperlichen Einschränkungen in verschiedenen Klassen an, dabei kämpfen die Starter in Einerkajaks und Auslegerkanus in zwölf Wettkämpfen auf einer 200-Meter-Strecke um Medaillen, im Rudern stehen Wettbewerbe im Festsitz-Einer für Männer und Frauen sowie im Mixed-Doppel-Zweier und Mixed-Vierer mit Steuerfrau oder -mann auf dem Programm.