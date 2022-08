Von SZ-Autoren

"Back to the Roofs", zurück unter die berühmten Dächer des Münchner Olympiastadions: So lautet das Motto der European Championships, die von diesem Donnerstag an bis zum 21. August neun Europameisterschaften zu einem gemeinsamen Sport-Event zusammenführen. Die Championships sind das größte Sportereignis in der Stadt seit den Olympischen Sommerspielen von 1972 - und finden nicht nur im Olympiapark statt, sondern werden in den kommenden Tagen ganz München zur großen Sportarena machen. Ein Überblick.