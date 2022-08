Von Ralf Tögel

Feiern? Jetzt? Hannah Meul musste lachen, eigentlich lachte sie ständig, so überwältigt war die Sportkletterin. Die Silbermedaille baumelte um ihren Hals, es war die erste für die deutsche Mannschaft, dabei wurden die angepeilten Trophäen bei den European Championships eher im Männerteam erwartet. "Ich will eigentlich nur ins Bett, lange ausschlafen und dann hoffen, dass Haut an den Händen nachwächst" sagte sie.

Die Anstrengungen der vergangenen drei Tage waren enorm, berichtete die Kletterin aus Frechen, erst Qualifikation, Halbfinale und Finale im Lead, dann dasselbe Programm im Bouldern. "Auch das Switchen von einem Wettkampf in den anderen hatten wir so noch nie", sagte die 21-Jährige, "das war sehr intensiv und eine ganz neue Herausforderung für mich." Ihr Erfolgsgeheimnis? "Die positive Energie hat mich getragen, die Zuschauer haben mich gepusht und ich habe einfach jede Sekunde genossen."

In der Tat strahlte Meul in ihren Wettkämpfen eine Freude und Lust aus, wie man sie selten bei Profisportlern sieht. Schon im Halbfinale deutete sie mit dem dritten Platz an, dass sie zum engeren Favoritenkreis zu zählen ist. Und als sie gleich die ersten Route im Finale durchkletterte, war klar, dass sie ganz vorne mit dabei war.

Detailansicht öffnen Erreicht sie den nächsten Boulder noch? Hannah Meul im Finale. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Zumal dies der übermächtigen Janja Garnbret, die am Vortag schon den EM-Titel im Lead gewonnen hatte, nicht gelang. Aber die Slowenin, die sich bei ihrem Sieg im ersten Wettbewerb den Fingernagel am Zeigefinger eingerissen hatte, wankte nur dieses eine Mal. Die beiden nächsten Routen bewältigte sie jeweils im ersten Versuch, Fingerverletzung hin, extremes Programm her: Garnbret stand schon vor der letzten der vier zu bewältigenden Routen als Doppel-Europameisterin fest.

Meul hingegen scheiterte knapp im finalen Versuch. Dem letzten Boulder, der kontrolliert mit beiden Händen gehalten werden muss, kam sie zwar deutlich näher als Garnbret, ihrer Freude tat das aber keinen Abbruch, vielmehr sei es Ansporn für den Kombinationswettbewerb am Mittwoch. "Jetzt weiß ich, dass ich die Möglichkeit habe, zu gewinnen. Da wird eine Riesenparty, die ich genießen will. Es gibt jetzt für mich keine Limits."

"Du fühlst die Zuschauer, das pusht dich enorm. Die Menge war phänomenal, das sollte bei allen Wettkämpfen so sein."

Das darf man in der Tat erwarten, denn erneut war die Veranstaltung mit 5000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt. Egal, wer an der Wand war, die Besucher peitschten die Athleten nach oben, die Atmosphäre auf Rängen und den Stehplätzen war erneut herausragend. Auch draußen auf dem Königsplatz tummelten sich viele Menschen, es herrschte Volksfeststimmung. Die Organisatoren hatten sich einiges überlegt: Passend zu Mini-Olympia, wie die Championships ja gerne genannt werden, ist auf der Mitte des Königsplatzes ein Mini-Oktoberfest errichtet worden, es gibt Bratwürste, gebrannte Mandeln und kleine Biergärten, neben der Glyptothek kann man sich am sogenannten Multicolour Roof bei exotischeren Speisen und Getränken entspannen. Wieder gab der Königsplatz ein buntes und lebendiges Bild ab, vor allem viele junge Leute und Familien mit Kindern waren unterwegs.

Das ist auch für den Kombinationswettbewerb am Mittwoch zu erwarten, bei dem Hannah Meul wieder beste Chancen hat. Die 21-Jährige klettert gerade die Saison ihres Lebens, zweimal war sie als Zweite im Weltcup auf dem Siegerpodest, spätestens mit EM-Silber ist sie nun endgültig in den Kreis der Profi-Elite geklettert.

Die deutschen Männer versuchen ihre enttäuschenden Ergebnisse zu erklären

Als die 21-Jährige freudestrahlend von der Siegerehrung kam, boten ihre beiden Teamkollegen ein ganz anderes Bild: Alexander Megos und Yannick Flohé waren dabei, ihr enttäuschendes Abschneiden zu erklären. Beide waren ja als Medaillenanwärter nach München gereist, im Bouldern erreichten sie nicht einmal die Endrunde der besten Sechs, wonach Flohe die Routenführung in deutlichen Worten als zu schwer kritisiert hatte.

Detailansicht öffnen So müsste es gehen: Yannick Flohé und Alexander Megos (v.l.) studieren die Route, rechts die beiden Slowenen Domen Skofic and Luka Potocar. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Im Lead-Finale, dem Klettern mit Seilsicherung, das am Sonntagabend unmittelbar nach dem Bouldern der Frauen stattfand, belegten die beiden deutschen Vorzeige-Kletterer die Plätze fünf und sechs. Womit beide den Kombinationswettbewerb am Donnerstag verpasst haben, der in dieser Form in Paris 2024 erstmals olympisch sein wird. Und womit sie so gar nichts anfangen konnten. Gaben sich beide nach dem unerwarteten Boulder-Aus noch äußerst wortkarg, hatte das deutsche Duo am Sonntagabend immerhin zu etwas Galgenhumor gefunden: "Bizeps zu klein, Kletterer zu schwach", antwortete Megos, ehe die Frage nach einer Einordnung zu Ende gestellt war. Natürlich sei er bitter enttäuscht, gab der 29-Jährige zu, der vor zwei Tagen Geburtstag gefeiert hatte.

Ob der Druck vor heimischer Kulisse zu groß war? Dafür sei er schon zu lange im Geschäft, erklärte Megos: "Manchmal riskierst du zu wenig, manchmal zu viel, dann ist der Moment vorbei und es geht nach unten." Flohé fand erneut die deutlicheren Worte, der 23-Jährige galt als klarer Medaillenfavorit, er war der bestimmende Profi der Saison, stand immer auf dem Treppchen und hatte den jüngsten Weltcup in Brixen gewonnen: "Alles lief scheiße. Ich war in jedem Weltcup besser, da hätte ich gar nicht erst herfahren müssen." Gold im Lead holte sich Adam Ondra, der gemeinhin als weltbester Kletterer gilt, vor dem Slowenen Luka Potocar und dem spanischen Olympiasieger Alberto Gines Lopez.

Während Teamkollegin Meul mit der Silbermedaille um den Hals die Arena am Königsplatz verließ, um ihr Hotel zwecks Hautpflege an den Händen und einem langen Schlaf ansteuerte, verriet Flohé, wie er mit seinem Kumpel Megos den Abend zu beenden gedenke: "Wir werden uns jetzt hier irgendwo einen Biergarten suchen und etwas essen." Nur essen? Da musste sogar er lachen.