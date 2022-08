Wimmelbild: 55 000 Menschen pilgerten alleine zur Eröffnungsfeier der European Championships in den Olympiapark.

Alte Hits und neue Trends, ein Unwetter in der Innenstadt und auffällig viele Mittfünfziger am Olympiaberg: Episoden und Erkenntnisse nach elf strahlenden Tagen bei den European Championships in München.