11. August 2018, 14:41 Uhr European Championships Deutsche Freiwasserstaffel gewinnt Silber im Loch Lomond

Alexander Zverev verliert in Toronto und gibt sich selbstkritisch. Miroslav Klose gewinnt sein erstes Spiel als Jugendtrainer beim FC Bayern.

Meldungen im Überblick

Schwimmen: Angeführt von Becken-Europameister Florian Wellbrock hat die gemischte Freiwasser-Staffel am vorletzten Tag der European Championships Silber gewonnen. Das Quartett mit Schlussschwimmer Wellbrock (Magdeburg), dessen Freundin Sarah Köhler (Frankfurt), Leonie Beck und Sören Meißner (beide Würzburg) hatte im 17,2 Grad kalten Loch Lomond nördlich von Glasgow nach 52:35,6 Minuten nur 0,6 Sekunden Rückstand auf die Niederlande. Bronze ging an Frankreich. Wellbrock zog im spannenden Endspurt mit Olympiasieger Ferry Weertman knapp den Kürzeren. "Er weiß genau, was er macht. Er lag die ganze Zeit bei mir auf der Hüfte", sagte der 20-Jährige im ZDF über den niederländischen Welt- und Europameister: "Es gab für mich keine Chance wegzukommen." Bundestrainer Stefan Lurz war nach der dritten Freiwasser-Medaille dennoch hochzufrieden: "Es war ein unglaublich spannendes Rennen, keiner hat dem anderen einen Zentimeter geschenkt. Zum Schluss war Ferry der Glücklichere und der erfahrenere Freiwasserschwimmer mit dem clevereren Anschlag. Aber ich bin mit Silber wirklich glücklich und zufrieden."

Zuvor waren Beck bereits zu Silber über fünf Kilometer und Rob Muffels zu Bronze über die olympischen zehn Kilometer geschwommen. Wellbrock hatte im Tollcross International Swimming Centre den Titel über 1500 m und Platz drei über 800 m Freistil geholt. Seine Freundin Köhler war im EM-Becken mit Kraul-Silber über 1500 m und Bronze mit der Staffel erfolgreich gewesen.Zum Abschluss am Sonntag stehen noch die 25-km-Rennen der Männer und Frauen auf dem Programm.

Tennis: Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Toronto eine erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Der 21-jährige Hamburger verlor im Viertelfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:7 (11:13), 4:6. Nach 2:27 Stunden verwandelte Tsitsipas, der am Montag 20 Jahre alt wird, seinen ersten Matchball. Zverev hatte im Tiebreak des zweiten Satzes zwei Matchbälle vergeben."Ich war 6:3, 5:3 vorne und habe zum Matchgewinn aufgeschlagen. Normalerweise hätte ich seit eineinhalb Stunden in der Kabine sein müssen", sagte Zverev, der sich zunächst selbstkritisch zeigte: "Ich habe den Ball überhaupt nicht gespürt, kein gutes Match gespielt."

Wenige Minuten später kritisierte Zverev auch noch seinen Gegner: "Ich bin einer der ehrlichsten Spieler auf der Tour. Wenn jemand besser spielt als ich, dann sage ich das auch. Aber heute war es von beiden Seiten erbärmlich. Auch er hat nicht gut gespielt", sagte Zverev. Tsitsipas reagierte professionell: "Ich habe seine Äußerungen gehört. Ich war heute einfach cleverer, das hat ihn fertig gemacht", meinte der Grieche, der im Achtelfinale den Serben Novak Djokovic bezwungen hatte.

Jugendfußball: Miroslav Klose ist mit einem Sieg als Trainer der U17 des FC Bayern gestartet. In der ersten Partie der neuen Saison in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest gewannen die Münchner am Samstag an ihrem Campus gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 (1:0). Torben Rhein (39. Minute), Malik Tillman (62.) und Marcel Sieghart (65.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Nils Kohlbacher traf für Wiesbaden (77.). "Die Vorfreude und das Kribbeln vor dem Spiel waren groß, umso schöner ist es, dass wir uns auch mit drei Punkten belohnen konnten", sagte Klose, Fußball-Weltmeister von 2014. "Wir sind natürlich sehr froh über den Auftaktsieg! In der ersten Halbzeit hat unser Ballbesitz-Fußball noch nicht so gut geklappt, der zweite Durchgang war dann aber deutlich besser."Der 40-Jährige hatte Anfang Juli das Nachwuchsteam des Rekordmeisters übernommen. Klose, der zuletzt zum Trainerteam der Nationalmannschaft zählte, hat bei den Bayern einen Zweijahresvertrag. Von 2007 bis 2011 lief der 137-malige Nationalspieler als Profi für die Münchner auf.