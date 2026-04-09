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Viertelfinal-HinspieleFreiburg und Mainz in Europapokal-Laune

Lesezeit: 1 Min.

Eröffnet die deutsche Torgala am Donnerstagabend: Freiburgs Vincenzo Grifo trifft gegen Celta Vigo zum 1:0.
Eröffnet die deutsche Torgala am Donnerstagabend: Freiburgs Vincenzo Grifo trifft gegen Celta Vigo zum 1:0. Adam Pretty/Getty Images
  • Der SC Freiburg siegte im Europa League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Celta Vigo mit 3:0 durch Tore von Grifo, Beste und Ginter.
  • Mainz 05 besiegte Racing Straßburg im Conference League-Viertelfinal-Hinspiel mit 2:0 durch Treffer von Sano und Posch.
  • Beide deutschen Teams verschafften sich durch ihre Heimsiege gute Ausgangspositionen für die Rückspiele am kommenden Donnerstag.
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Die beiden deutschen Teams machen in ihren Heimspielen große Schritte in Richtung Halbfinals der Europa- und Conference League – inklusive sehenswerter Treffer.

Der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 haben sich in den ersten europäischen Viertelfinals ihrer Vereinshistorie stark präsentiert. Mit sehenswerten Toren und starken Abwehrleistungen schafften sich beide Bundesligisten gute Ausgangspositionen für die Rückspiele kommende Woche. Freiburg siegte 3:0 (2:0) gegen den spanischen Klub Celta Vigo, Mainz, ebenso vor heimischem Publikum bezwang die Franzosen von Racing Straßburg 2:0 (2:0).

In der Europa League zeigten Coach Julian Schusters Freiburger von Beginn an ein dominantes Spiel. SC-Angreifer Vincenzo Grifo brachte die Gastgeber aus dem Breisgau vor 32 600 Zuschauern mit einem feinen Distanzschuss früh in Führung (10. Minute). Jan-Niklas Beste erhöhte noch vor der Pause (32.). Nach dem Seitenwechsel gelang Matthias Ginter das dritte Freiburger Tor zum Endstand (78.) Das Rückspiel in Vigo findet am kommenden Donnerstag statt (18.45 Uhr). Zuvor spielt Freiburg am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 (19.30 Uhr), der parallel in der Conference League ähnlich erfolgreich im Einsatz war.

Mainz erwischt einen Sanotag: Kaishu Sano, Torschütze zum 1:0.
Mainz erwischt einen Sanotag: Kaishu Sano, Torschütze zum 1:0. Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Denn auch die Mainzer haben die Tür zum Halbfinale weit aufgerissen. Das Team von Trainer Urs Fischer besiegte im Viertelfinal-Hinspiel Racing Straßburg mit 2:0 (2:0).  Vor 32 000 Zuschauern in Mainz sorgte der auffällige Japaner Kaishu Sano in der elften Minute mit einem schönen Treffer aus der Distanz für die Führung. Abwehrspieler Stefan Posch erhöhte für die in der ersten Hälfte furios aufspielenden Hausherren nach einer Ecke ansehnlich per Volley (19.). Der FSV fügte den Straßburgern, die die Ligaphase als Erster abgeschlossen hatten, damit die erste Niederlage in dieser Conference-League-Saison zu. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Straßburg (21.00 Uhr) statt.

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