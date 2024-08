Für all jene, die sich jetzt sorgen, dass die rund 50 000 Menschen in der Großen Kreisstadt Heidenheim langsam verrückt spielen müssten, hielt der Donnerstagabend eine beruhigende Erkenntnis bereit. Durchdrehen können andere, beim 1. FC Heidenheim bleiben sie auf dem 555 Meter hohen Schlossberg auch nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte vernünftig. „Das ist unglaublich, dass wir das geschafft haben“, sagte Trainer Frank Schmidt zwar zum Einzug in die Ligaphase der Conference League. Als er aber kurz nach dem 3:2 (1:0)-Sieg gegen den Bollklubben Häcken aus Schweden im Playoff-Rückspiel zur Auslosung an diesem Freitag befragt wurde, hielt sich die Euphorie des 50-Jährigen in Grenzen.

„Keine Ahnung, die Fans wünschen sich Chelsea, ich weiß nicht einmal, wer dabei ist“, sagte Schmidt: „Außerdem trainieren wir morgen um 14.30 Uhr, das heißt, wir kriegen die Auslosung gar nicht mit.“ Das Training werde nicht verschoben wegen der Ziehung, fragte die SWR-Reporterin. „Nein“, antwortete Schmidt, „wichtig ist die Vorbereitung auf Augsburg und nicht die Auslosung.“ Nach der Erinnerung an die Alltagspflichten und ans Heimspiel in der Bundesliga am Sonntag hielt er kurz inne und fügte hinzu: „Wenn wir vom Training kommen, hat die Auslosung, glaube ich, immer noch Bestand.“ Schmidt lächelte.

Solche Sätze erklären bereits teilweise den bemerkenswerten Heidenheimer Aufschwung. Denn entweder haben sie beim FCH mehr Ruhe als die Konkurrenz an aufgeregteren Standorten und arbeiten deshalb besser und cleverer. Oder es ist umgekehrt und die Heidenheimer arbeiten besser und cleverer und haben deshalb mehr Ruhe. In jedem Fall erklärt sich das Phänomen Heidenheim ganz besonders durch den Trainer Schmidt und seine Konzentration aufs Wesentliche.

Dass Heidenheim zumindest bis Weihnachten einen festen Platz auf der Fußballlandkarte Europas einnimmt, ist der vorläufige Höhepunkt der kontinuierlichen Entwicklung unter ihm und dem zweiten wichtigen Kopf im Verein, dem ebenfalls langjährigen Abteilungsleiter, Geschäftsführer und inzwischen Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald. „Es ist für unseren Verein ein historischer Moment. Es ist unvorstellbar eigentlich, etwas ganz Großes“, sagte der 57-Jährige: „Früher war ich auf dem Staffeltag in Burgberg mit der zweiten Mannschaft und morgen dürfen wir nach Monaco fahren.“ Dort findet die Auslosung statt.

An Paul Wanner, der Leihgabe aus München, hat Heidenheim viel Freude

Schmidt hat einst in der fünftklassigen Verbandsliga als Verteidiger für die erste Heidenheimer Mannschaft gekickt. 2007 übernahm er das Traineramt beim damals viertklassigen Oberligisten. 2009 gelang der Aufstieg in die dritte Liga, 2014 der in die zweite und 2023 der in die Bundesliga. Dort besiegte der Aufsteiger in der vergangenen Saison unter anderem den FC Bayern 3:2 nach einem 0:2 und belegte am Ende Platz acht.

Dass ihnen danach die drei besten Offensivspieler Tim Kleindienst, Jan-Niklas Beste und Eren Dinkci abhandenkamen, die 30 der 50 Bundesligatore erzielt hatten, scheint der Mannschaft wenig auszumachen. Sie funktioniert wieder ziemlich gut, beinahe egal, ob die erste oder die zweite Reihe auf dem Platz steht. Vier Pflichtspiele haben die Heidenheimer in dieser Saison bereits absolviert, alle wurden gewonnen. Gegen Häcken hatte Marvin Pieringer die Führung erzielt (30.), ehe das Spiel in der zweiten Halbzeit durch zwei Gästetore kippte. Doch die eingewechselten Paul Wanner (84.) und Mathias Honsak (90.+2) drehten die Partie erneut kühl.

Auch an Wanner, 18, kann erklärt werden, warum Heidenheim so erfolgreich ist. Anfang 2022, kurz nach seinem 16. Geburtstag, war der Hochtalentierte zum jüngsten Spieler des FC Bayern in der Bundesliga und später auch in der Champions League geworden, meist aber spielte er für den Nachwuchs. Im September 2023 ließ sich Wanner in die zweite Liga nach Elversberg ausleihen. Den Heidenheimern imponierte dieser Karriereschritt sehr. Sie ahnten, dass da einer tickt wie sie und nicht so schnell durchdreht, und beobachteten Wanner fortan genau, ehe sie eine Anschlussleihe mit den Münchnern vereinbarten. „Der ist schlau, deshalb bleibt der auch demütig“, sagte Sanwald: „Dass der mit 18 solche Sachen macht, haben wir auch nicht gewusst, aber wir haben es gehofft. Ich bin so glücklich, ich halte ihn für eines der größten Talente, die wir im deutschen Fußball haben.“

Beim FC Bayern wissen sie, dass Wanner in Heidenheim gut reifen kann. Nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in Europa. Vielleicht wird der FCH dort ebenfalls zu einem kleinen Angstgegner. „Verstecken müssen wir uns vor keinem“, findet Pieringer jedenfalls. Und weil nun wohl einige Menschen von Portugal bis Finnland rätseln, wo dieses Heidenheim eigentlich liegt und was „an der Brenz“ bedeutet, sagt Pieringer: „Wir wollen zeigen, wer Heidenheim ist.“