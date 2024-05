"Zieht den Bayern die Lederhosen aus", sangen die Fans der TSG Hoffenheim beim 6:0-Sieg am Sonntag in Darmstadt zur Einstimmung auf den letzten Bundesliga-Spieltag. Dann empfängt Hoffenheim den FC Bayern - und hat es dabei in der eigenen Hand, in der nächsten Saison am Europapokal teilzunehmen.

"Wir wissen, was noch möglich ist", sagte Torschütze Ihlas Bebou. Hoffenheim liegt auf Platz sieben, der entweder die Teilnahme an der Conference League oder an der Europa League bedeutet (abhängig davon, ob Leverkusen oder Kaiserslautern Pokalsieger wird). In Reichweite ist für Hoffenheim noch Rang sechs, der bestenfalls sogar den Einzug in die Champions League bescheren könnte, falls Dortmund am 1. Juni das Finale gegen Real Madrid gewinnt. Fünf Königsklassen-Startplätze hat die Bundesliga sicher; da der BVB als Liga-Fünfter feststeht, würde ein Sieg gegen Real einen sechsten Startplatz hinzufügen.

Fest steht: Alle Ansprüche auf Europa enden in der Bundesliga-Tabelle auf Platz acht. Folgende zwei Optionen gibt es: Gewinnt Dortmund die Champions League, erreichen die ersten Sechs der Bundesliga die Königsklasse, dazu gäbe es dann allerdings nur einen Europa-League-Platz (für Platz 7 oder Kaiserslautern) und einen Conference-League-Platz (Platz 7 oder 8).

Verliert der BVB gegen Real, gibt es fünf deutsche Champions-League-Starter, zwei in der Europa-League (Platz 6 und 7 oder Platz 6 und Lautern) sowie einen in der Conference League (Platz 7 oder 8).