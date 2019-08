Artikel per E-Mail versenden

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM für eine große Überraschung gesorgt und sind vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Dank einer überragenden Leistung bezwang die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski Rekordeuropameister Russland in Bratislava 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11). "Wir haben mit einer unglaublichen Mentalität gespielt, wir haben alles reingehauen", sagte Koslowksi. In der Gruppe D warteten auf seine Mannschaft nun noch Gastgeber Slowakei am Dienstag (nach Redaktionsschluss, Anm.) und Weißrussland (Mittwoch/20 Uhr, Sport1), bevor die Achtelfinals beginnen.