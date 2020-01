Die deutschen Handballer haben sich bei der Europameisterschaft in die Hauptrunde gezittert. In ihrem letzten Vorrundenspiel gewannen sie am Montagabend in Trondheim vor 3540 Zuschauern 28:27 (16:11) gegen Lettland, den zweiten EM-Neuling, mit dem sie es zu tun bekommen haben. Den ersten, die Niederlande, hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am vorigen Donnerstag 34:23 bezwungen. Somit beendet das deutsche Team die erste Etappe des durch Norwegen, Österreich und Schweden führenden Turniers mit 4:2 Punkten. Zum nächsten Abschnitt nach Wien nimmt es allerdings bloß das Ergebnis gegen die ebenfalls vorrückenden Spanier mit, also 0:2 Punkte und 26:33 Tore.

Bundestrainer Christian Prokop hatte sein Team vor allem vor dem lettischen Linkshänder Dainis Kristopans gewarnt: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, allein schon von seiner Erscheinung." Mit seinen 2,14 Metern wäre der 29-Jährige selbst für einen Basketballer hochgewachsen. Er überragt sogar den deutschen Innenblock mit den Zwei-Meter-Männern Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek deutlich. "Wir haben einen Plan, wie man ihn aus dem Spiel nehmen kann", versicherte Prokop.

So richtig viele Gedanken hätten sich die deutschen Handballer aber gar nicht machen müssen. Kristopans steht zwar beim europäischen Topklub HC Vardar Skopje unter Vertrag, seine Nebenleute aber spielen bestenfalls für Zweit- und Drittligisten in Deutschland oder Frankreich. Selbst die Niederlande hatte im Duell der EM-Debütanten keine Mühe mit den Letten gehabt und 32:24 gewonnen.

Erstaunlicherweise brauchte die deutsche Mannschaft trotzdem eine Viertelstunde, ehe sie sich absetzen konnte vom Außenseiter. Torwart Johannes Bitter gab mit einem gehaltenen Siebenmeter die Initialzündung, Jannik Kohlbacher vom Kreis aus, Tobias Reichmann per Siebenmeter und Hendrik Pekeler mit einem Wurf ins leere Tor der Letten erhöhten binnen drei Minuten auf 9:6.

Auf dieser Basis konnten die deutschen Handballer beruhigt weitermachen. Vor allem der an diesem Abend besonders dynamische Julius Kühn sorgte dafür, dass der Vorsprung stetig wuchs. Mit insgesamt acht Treffern war der Rückraumspieler von der MT Melsungen am Ende der mit Abstand erfolgreichste Werfer der DHB-Auswahl. Linksaußen Uwe Gensheimer, Rechtsaußen Timo Kastening und Spielmacher Paul Drux brachten es auf jeweils vier Tore. Allerdings kam nach dem 24:17 (42.) ein Schlendrian ins deutsche Spiel, die Letten bäumten sich noch einmal auf und verkürzten auf drei Tore Differenz (27:24/55.). Als dann nacheinander auch noch zwei deutsche Akteure mit Zwei-Minuten-Strafen vom Platz mussten, wurde es sogar noch einmal gefährlich. Dainis Kristopans, der von Bundestrainer Prokop so gefürchtete Lette, traf siebenmal. Aber das war dann doch nicht genug für eine Überraschung.