15. August 2019, 18:39 Uhr Europäischer Supercup Klopp feiert Adrian

"Aaadriiiaaaan", brüllte Jürgen Klopp euphorisch in die Nacht von Istanbul. Der Trainer des FC Liverpool bejubelte nach dem Sieg im europäischen Supercup die irre Geschichte seines Torwart-Neulings, die ihn an einen großen Moment der Filmgeschichte erinnerte: "Wie bei Rocky, als er gegen Apollo Creed verloren hat." Allerdings: Rocky alias Sylvester Stallone rief in der Box-Saga verzweifelt nach seiner Frau "Aaadriiiaaaan" - in Istanbul war Adrian der strahlende Sieger.

"Eine wundervolle Geschichte", befand Klopp nach dem 5:4 im Elfmeterschießen im englischen Duell mit Europa-League-Gewinner FC Chelsea. Der Spanier Adrian im Tor des Champions-League-Siegers war vor wenigen Tagen als Ersatzkeeper von Klopp verpflichtet worden. Nun sicherte der 32-Jährige den Reds mit seinen Paraden die nächste Trophäe. "Das war eine verrückte Woche", sagte Adrian, der bei West Ham keinen neuen Vertrag bekommen und auf eigene Kosten einen Trainer engagiert hatte, um fit zu bleiben. Dann brauchte Liverpool eine neue Nummer zwei - und zum Ligastart verletzte sich Stammtorwart Alisson Becker. So stand Adrian nun in der Supercup-Partie plötzlich im Tor.

Schon das 1:1 nach 90 Minuten und das 2:2 nach Verlängerung sicherte er Liverpool mit herausragenden Paraden gegen überraschend starke Londoner. Und im Elfmeterschießen, in dem die ersten neun Versuche alle drin waren, parierte Adrian gegen den letzten Chelsea-Schützen Tammy Abraham: "Das war das Sahnehäubchen", sagte Klopp, dem das wilde Spiel "wie ein Boxkampf" vorgekommen war.