Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt erwarten in der Gruppenphase der Europa League schwierige Duelle. Union Berlin erwischt in der Conference League lösbare Aufgaben.

Bei Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Union Berlin herrschte nach der Auslosung Vorfreude auf die bevorstehenden Europapokal-Spiele. Die Reaktionen reichten von "super", "spannend" bis "schwierig". In der Europa League stehen Leverkusen und Frankfurt vor reizvollen und lösbaren Aufgaben auf dem Weg in die K.o.-Runde. Frankfurt trifft in der Gruppenphase auf Fenerbahce Istanbul mit dem Rio-Weltmeister Mesut Özil sowie auf Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen. Leverkusen spielt gegen Celtic Glasgow, Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest.

In der neu geschaffenen Conference League kann sich der 1. FC Union Berlin in der Gruppenphase an den namhaften Kontrahenten Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa messen. Die Berliner hatten sich mit 4:0 und 0:0 gegen Kuopio PS aus Finnland für die Gruppenphase qualifiziert.

"Ich finde unsere Gruppe super, es sind tolle Namen dabei", urteilte Leverkusens Sportchef Rudi Völler. Denn Bayer trifft auch auf einen alten Bekannten: Trainer bei Ferencvaros Budapest ist der ehemalige Kölner und Dortmunder Bundesliga-Coach Peter Stöger. Leverkusens neuer Trainer Gerardo Seoane hat als Ziel die K.o.-Runde ausgegeben. "Sportlich sehr fordernd und extrem attraktiv für unsere Fans", sei die Auslosung, sagte er. "Unser Ziel ist es, uns in dieser spannenden Gruppe durchzusetzen."

Das peilt auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche an. "Das ist eine sehr spannende Gruppe. Unser Ziel ist es natürlich weiterzukommen." Die Kontrahenten bezeichnete er als emotionale Teams, ohnehin sei Europa "etwas ganz Besonderes für Eintracht Frankfurt".

Nicht weniger Vorfreude, auch Respekt vor den Gegnern herrscht bei Union. "Ich freue mich auf alle, weil alles für uns Neuland ist", sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Rotterdam nannte er ein Top-Team, Prag habe lange in der Champions League gespielt, und Maccabi verfüge über eine ausgezeichnete Mannschaft. "Wenn uns ein guter Tag gelingt, ist alles möglich. Aber es müssen uns einige gute Tage gelingen, um die Gruppe zu überstehen", so Ruhnert.

Der Spielplan für beide Wettbewerbe, die am 16. September beginnen und am 9. Dezember die Gruppenphase beenden, soll laut Uefa-Angaben am Wochenende veröffentlicht werden. Die Gruppenersten in beiden Europapokal-Wettbewerben ziehen direkt in die Achtelfinals ein. Die Gruppenzweiten der Conference League sowie die Zweiten und Dritten der Europa League bestreiten Playoff-Spiele, um weiterzukommen. Das Finale der Europa League findet am 18. Mai 2022 in Sevilla statt. Gastgeber für das erste Conference-League-Endspiel am 25. Mai ist das Nationalstadion in Tirana.