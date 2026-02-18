Die Zwischenrundenaufgabe in der Europa League bei Celtic Glasgow hat für Fußball -Bundesligist VfB Stuttgart einen außergewöhnlichen Reiz. Das Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr, RTL) beim schottischen Serien-Titelträger entfachte bei den Schwaben riesige Begeisterung. „Ich glaube, es gibt wenig Besseres“, sagte Stürmer Ermedin Demirovic. Er erwarte eine „Champions-League-Stimmung“, so der 27-Jährige: „Ich freue mich extrem auf diese Nächte, auf diese Abende mit dem Verein, mit den Fans.“

Die Stimmung bei den VfB-Profis nach der Enttäuschung, sich nicht direkt fürs Achtelfinale qualifiziert zu haben, schlug nach dem Los schnell in Vorfreude um. Dabei hatte sich der Bundesliga-Vierte zuvor sehnlichst gewünscht, den zwei Playoff-Duellen auszuweichen, um Kräfte zu sparen. Es reichte in der Ligaphase jedoch nicht für den Top-Acht-Platz, aber für den Vorteil, das Rückspiel gegen Glasgow zu Hause zu bestreiten. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) in Stuttgart. Aber zunächst einmal geht es auf Reisen.

Bei den VfB-Fans hat Celtic Glasgow enormes Interesse hervorgerufen. Die Nachfrage sei vergleichbar mit der vom Trip zu Real Madrid in der vergangenen Saison in der Champions League gewesen, teilte der Klub mit. Rund 37 000 Anfragen gab es, vergeben konnten die Stuttgarter knapp 2900 Eintrittskarten. Die Anhänger können sich berechtigte Hoffnungen machen, ihre Mannschaft siegen zu sehen: In der Ligaphase schnitt Celtic Glasgow als 21. zehn Ränge schlechter ab als der Bundesligist.