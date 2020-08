Sonntag, 16. August, 21 Uhr in Köln: FC Sevilla - Manchester United; Montag, 17. August, 21 Uhr in Düsseldorf: Inter Mailand - Schachtjor Donezk.

In den Zeiten der Pandemie sind Siege der Fußballprofis von Inter Mailand mehr als nur sportliche Erfolge. Sie sind auch Trost für viele Hinterbliebene der rund 17 000 Todesopfer in der besonders schwer getroffenen Lombardei. Nur noch zwei Siege fehlen Inter zum ersten großen Titel seit dem historischen Triple-Triumph 2010, am Montag (21 Uhr/DAZN) soll in Düsseldorf im Europa-League-Halbfinale Schachtjor Donezk aus dem Weg geräumt werden. Für Trainer Antonio Conte aber eine alles andere als eine leichte Aufgabe. "Donezk ist eine Mannschaft voller schneller und technisch gefährlicher Brasilianer", warnte der Coach vor dem Meister aus der Ukraine. Tatsächlich ist Schachtjor, das im Achtelfinale zweimal Wolfsburg besiegte, aktuell in glänzender Verfassung. Seit elf Spielen ist das Team ungeschlagen, neun dieser Begegnungen wurden gewonnen. Auch der FC Basel war im Viertelfinale in Gelsenkirchen (1:4) absolut chancenlos.