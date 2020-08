Der VfL Wolfsburg ist im Europa-League-Achtelfinale ausgeschieden und hat damit das Endrunden-Turnier verpasst. Die Niedersachsen verloren am Mittwoch im Rückspiel beim ukrainischen Meister Schachtjor Donezk in Kiew 0:3 (0:0). Schon das Hinspiel hatte der VfL kurz vor der Corona-Pause 1:2 verloren.

Neben den späten Toren von zweimal Junior Moraes (89. und 90.+3) sowie Manor Solomon (90.+1) gab es noch zwei Platzverweise. Schachtjors David Chotscholawa (68./Rot) und Wolfsburgs John Anthony Brooks (70./Gelb-Rot) mussten binnen kurzer Zeit vom Rasen. Das Finalturnier der besten acht Teams findet ab der kommenden Woche in Nordrhein-Westfalen statt.

FC Kopenhagen im Viertelfinale

Der neue türkische Fußballmeister Istanbul Basaksehir ist nur zwei Wochen nach seinem Titelgewinn aus der Europa League ausgeschieden. Beim FC Kopenhagen verlor Istanbul im Achtelfinal-Rückspiel 0:3 (0:2) und verspielte damit sein Polster aus dem Hinspiel (1:0) im März.

Istanbul, das sich in der Gruppenphase vor AS Rom und der damit ausgeschiedenen Gladbacher Borussia Platz eins gesichert hatte, geriet bereits in der vierten Minute durch Jonas Wind in Rückstand, der Stürmer traf auch zum 2:0 (53.). Rasmus Falk (62.) erzielte den dritten Treffer für die Dänen, die beim Endturnier in NRW wohl im Viertelfinale auf Manchester United treffen. ManUnited trifft am Mittwochabend mit einem 5:0 im Rücken im Rückspiel auf LASK Linz.