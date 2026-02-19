Der VfB Stuttgart hat das Tor zum Achtelfinale der Europa League sehr weit aufgestoßen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann das Play-off-Hinspiel bei Celtic Glasgow am Donnerstag verdient mit 4:1 (2:1) und erarbeitete sich eine exzellente Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) in Stuttgart.

Doppeltorschütze Bilal El Khannouss (15., 28.), Jamie Leweling (57.) und Tiago Tomás (90.+3) führten den VfB im legendären Celtic Park, von den Fans auch „Paradise“ genannt, zum Sieg. Benjamin Nygren (21.) hatte nach einem Patzer im Aufbauspiel der Stuttgarter den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Weil sich der überlegene VfB aber anders als zuletzt kaltschnäuzig vor dem Tor präsentierte, reicht im Rückspiel schon eine knappe Niederlage, um ins Achtelfinale einzuziehen. Dort ginge es in jedem Fall nach Portugal: Der FC Porto oder Sporting Braga kämen als Gegner infrage.

Der VfB kontrollierte die Partie in der ersten Halbzeit nahezu nach Belieben. Mit großer Ballsicherheit, die sie schon in ihrer Vizemeister-Saison vor zwei Jahren ausgezeichnet hatte, legten sich die Stuttgarter die Gastgeber immer wieder zurecht – und stießen dann eiskalt zu. Daran änderte sich auch nichts, als Celtic verbessert aus der Pause kam.