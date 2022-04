Von Javier Cáceres und Moritz Kielbassa, Barcelona

Detailansicht öffnen Frankfurter Feiergemeinde: Im Camp Nou von Barcelona wurden Träume der Eintracht und ihrer mitgereisten Fans wahr, die sie zu träumen kaum gewagt hatten. (Foto: Lluis Gene/AFP)

Die Hymne des FC Barcelona war längst verklungen und das Stadion ausschließlich in deutscher Hand, da liefen die Sieger noch einmal zusammen. Auf dem Rasen, um zu jubeln und zu hüpfen. Und auf den Rängen, wo Zehntausende Fans in weißen Eintracht-Hemden etwas erlebt hatten, was sie bei ihrer Massenanreise kaum zu träumen gewagt hatten: Einen 3:2-Sieg beim FC Barcelona, der ihre SGE, die Sportgemeinde Eintracht, in eine Feiergemeinde verwandelte und ins Halbfinale der Europa League brachte - unter die Top 4 jener 2. Liga des Europapokals, die bei deutschen Vereinen in den vergangenen Jahren eher geringe Wertschätzung genoss. Ausnahme: Frankfurt. Dort haben sie die Donnerstage ja schon länger als Partyabende lieb gewonnen.

Doch diese rauschende Ballnacht in Katalonien, die toppte selbst für Frankfurter Verhältnisse alles bisher in der Europa League Erlebte. Die Mannschaft blieb lange auf dem Rasen sitzen, genoss das Treiben auf den steilen Tribünen, huldigte den eigenen Fans, hörte sich eine knappe halbe Stunde deren Lieder an und tanzte mit. Als wollten sie diesen Ort, das ehrwürdige Camp Nou, nie mehr verlassen. Es fühlte sich unglaublich an, ausgerechnet in einer Woche mit dem Kernthema "Wiederauferstehung", und ein Stück weit war es dieser wilde Abend auch: unglaublich.

Es hatte die gleiche Frankfurter Mannschaft einen der ruhmreichsten Klubs des Planeten auswärts besiegt, die in der Bundesliga vor dem Spiel am Ostersonntag bei Union Berlin nach allenfalls durchwachsenem Saisonverlauf nur auf Platz neun liegt. Und es war die gleiche Mannschaft, die in der 1. Runde des DFB-Pokals an Waldhof Mannheim gescheitert war - woran sich, als der Karfreitag bereits angebrochen war, Trainer Oliver Glasner im Presseraum des Camp Nou erinnerte.

Seine Eintracht kreierte in Barcelona eine Nacht, die "sich ins Herz brennt", wie es Glasner poetisch ausdrückte. Dieser Ausflug nach Katalonien, mit Zigtausenden Fans, wird wohl noch in vielen Jahren als ähnlich legendär gelten wie das Landesmeisterfinale von Glasgow 1960 gegen Real Madrid, das in Frankfurt als größtes Spiel der Klubgeschichte verklärt wird, obwohl es 3:7 verloren ging. Auch an die Bedeutung des Uefa-Cup-Siegs 1980 oder der fünf DFB-Pokal-Titel der Eintracht (zuletzt: 2018, 3:1 gegen die Bayern) dürfte dieser 14. April 2022 ewig heranreichen.

Und wer weiß, vielleicht eignet sich das Frankfurter Husarenstück sogar noch für eine ganz andere Bedeutungsebene. Vielleicht hat es genau so ein Spektakel gebraucht, ein richtig großes Spiel bei einem großen Gegner mit furiosen Feierlichkeiten danach, und alles zur besten Sendezeit im Free-TV, um diese vermeintlich zweitklassige Europa League nun auch in Fußball-Deutschland als würdig und wertvoll wahrzunehmen. Dieses Frankfurter 3:2 war jedenfalls eine wuchtige Gegendarstellung zum jahrzehntelang in der Bundesliga still beherzigten kaiserlichen Erlass, wonach dieser Wettbewerb als "Cup der Verlierer" zu betrachten sei.

Barça-Trainer Xavi staunt über Frankfurts Entschlossenheit bei Kontern

Auch Franz Beckenbauer, der Erfinder dieses Etiketts, dürfte angesichts der Bilder aus Barcelona ganz anders empfunden haben. Und wie rasant sich die Dinge im Fußball doch drehen: Bis zum Gründonnerstag drohte der Bundesliga nach dem Champions-League-Crash der Bayern das Szenario, in Europa vor allen Halbfinals komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Und jetzt tut sich plötzlich diese sonnige Perspektive auf: 18. Mai, Sevilla, Endspiel der Europa League: Eintracht Frankfurt - gegen RB Leipzig?

Anfeindungen Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem Champions-League-Aus mit dem FC Bayern nach eigenen Angaben rund 450 Morddrohungen bei Instagram erhalten. Solche Nachrichten bekomme er "nach jedem Spiel eigentlich - egal, ob wir gewinnen oder verlieren",sagte Nagelsmann am Freitag. Wenn er eine Dreierkette aufstelle, bekomme er mehr als bei einer Viererkette, bei einer Niederlage gebe es "noch mal einen Tick mehr". Manche Anfeindungen richteten sich sogar gegen seine Mutter: "Das ist schon wild." Äußerlich ging der Trainer gefasst mit den Hassnachrichten um. "Es ist mir scheißegal, die Leute sollen schreiben, was sie wollen", sagte er: "Ich kann's nicht nachvollziehen. Natürlich kann man das alles anzeigen, aber dann werde ich nicht mehr fertig." Der FC Bayern war am Dienstag gegen Villarreal im Viertelfinale der Champions League gescheitert. Auch über Anfeindungen gegen Sportvorstand Salihamidzic wurde danach berichtet dpa

Auch die Rasenballer von Trainer Domenico Tedesco haben ihr Viertelfinale auswärts entschieden: Beim 2:0 in Bergamo (Hinspiel daheim: 1:1) ragte erneut Christopher Nkunku, Leipzigs Hauptdarsteller der Saison, als Doppeltorschütze heraus (18. und 87./Elfmeter). Und Tedesco könnte nun schon nach gut einem Semester als Dozent an der RB-Uni mehr Gold und Silber gewinnen als alle Vorgänger in diesem bisher titellosen Klub: die Pötte der Europa League und des DFB-Pokals (Halbfinale am Mittwoch gegen Union Berlin).

Den B-Wettbewerb Europas hat ein Vierteljahrhundert lang kein deutscher Klub mehr gewonnen, bisher letzter Uefa-Cup-Champion war 1997 Schalke 04. Seit der Namensänderung in Europa League stand noch kein Bundesligist im Endspiel - und jetzt kämpfen plötzlich zwei ums Finale: Frankfurt gegen West Ham United, Leipzig gegen die Glasgow Rangers. "Wir haben noch nichts erreicht", betonte RB-Coach Tedesco nach dem 2:0 bei Atalanta "aber jetzt streben wir nach mehr."

Auch die Frankfurter, 2019 schon einmal im Halbfinale (bitteres Aus gegen Chelsea), sind plötzlich ein internationaler Titelaspirant. Wer ihm dies nach der Pokalschmach zu Saisonbeginn in Mannheim vorhergesagt hätte, den hätte er "für verrückt erklärt", sagte Oliver Glasner nach der Sternstunde in Barcelona. Er nehme sich nach Siegen sonst stets zurück, betonte der Österreicher, "entscheidend sind immer die Spieler". Im Camp Nou jedoch schloss sich Glasner der Ehrenrunde an und rutschte bäuchlings über die Wiese. Das war alles andere als anmaßend.

Detailansicht öffnen Erster früher Höhepunkt in der Dramaturgie des Abends: Frankfurts Filip Kostic erzielt das 0:1 per Elfmeter. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Vorige Saison war Glasner noch in Wolfsburg erfolgreich, dennoch kam es zur Trennung. Nun bestätigt er in Frankfurt seine Trainerfähigkeiten. In Barcelona trug er mit seinem Betreuerteam viel dazu bei, den großen Gegner auseinanderzuschrauben. "Der Trainer der Eintracht ist richtig gut, oder?", sagte der frühere Barça-Profi Deco am Freitag der SZ, "Glasner hat gesehen, dass Barça Probleme gegen Mannschaften mit gutem Umschaltspiel hat. Das hat er großartig ausgenutzt."

Sein Barça-Kollege Xavi war überzeugt davon, dass seine Mannschaft an eigenen Verfehlungen gescheitert war. Aber er staunte auch, wie vorzüglich orchestriert Frankfurt in Umschaltsituationen agierte und den Gegner "mit Power, Speed und Tempo", wie Glasner sagte, komplett überrumpelte. "Ich habe in meiner Karriere nicht viele Mannschaften gesehen, die so entschlossen kontern", sagte Xavi.

Der Verlauf des Duells spielte Eintracht grandios in die Hände: Keiner konnte damit rechnen, dass Barça-Verteidiger Eric García nach zwei Minuten ein infantiles Foul im Strafraum an Jesper Lindström verüben würde; den Elfmeter verwandelte Filip Kostic. Die Eintracht hatte auf Geheiß von Glasner mutig losgelegt, nach dem 1:0 zog sie sich klug zurück, und überließ dem Gegner den Ball - aber nur in Spielfeldzonen, wo Barça lediglich triste Sterilität erzeugte. Hinten führten Martin Hinteregger und Sebastian Rode umsichtig das Kommando, auch einer wie Kostic, von Natur aus Offensivkraft, hielt sich auf der linken Bahn streng an taktische und defensive Vorgaben. Und nach vorne strömten Kamada, Borré, Lindström und Knauff auffällig koordiniert aus. "Wir haben Barça sehr gut analysiert", sagte Glasner.

Die Erkenntnisse des Trainerteams halfen maßgeblich. Die Idee war, Barça auf die Außenbahnen zu lenken - weil man überzeugt war, ihre Flanken in den Strafraum gut verteidigen zu können und vor allem: außen gute Ballgewinne zu erzielen. So entstand das 2:0 durch Rafael Borré. Beim Torjubel deutete der Kolumbianer auf die "19" auf seiner Hose - eine Hommage an Kolumbiens gerade verstorbene Fußball-Legende Freddy Rincón, der einst ebenfalls jene Rückennummer trug. Und auch das 3:0 durch Kostic fiel wegen der guten Reißbrettplanungen. "Es ist alles aufgegangen, wie wir uns das gedacht haben. Chapeau!", lobte Glasner.

"Ich schäme mich", sagte Barça-Präsident Joan Laporta

Zur aufwühlend ereignisreichen Szenerie gehörten noch zwei späte Tore für Barça. Doch als unmittelbar nach dem 2:3 Schluss war, begann der Frankfurter Festakt mit den vielen Menschen in Eintracht-Trikots auf den Rängen. Sie hatten das Stadion regelrecht okkupiert und ins Waldstadion Barcelona verwandelt - zum Verdruss von Barça-Fans und Offiziellen.

Diese fragten sich, wie es passieren konnte, dass so viele Zuschauer in Frankfurt-Kostümierung ins Stadion gelangen konnten. In Radiosendern hörte man Klagen von Mitgliedern, die sich über das Verhalten von Eintracht-Fans beschwerten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verließen die Ultras der Heimelf sogar kurz ihren Sektor in der Nordkurve - aus Protest. Auch Trainer Xavi war irritiert, ihn erinnerte die Kulisse nicht an ein Heimspiel, sondern an ein "Finale mit einem zweigeteilten Stadion. Das hat uns heute nicht geholfen". Präsident Joan Laporta trat mit rotem Kopf im Klub-TV auf: "Ich schäme mich", sagte er und kündigte eine Aufarbeitung der Zustände auf den Tribünen an.

"Ich dachte, ich bin in Frankfurt", staunte Eintracht-Torwart Kevin Trapp. Eigentlich standen Frankfurt nur 5000 Tickets zu; viele Barça-Dauerkartenbesitzer vermieteten ihre Zugangskarten aber offen bar über Tourismusagenturen an Frankfurter, die wiederum die Deals über nichtdeutsche Kreditkarten und IP-Adressen abwickelten. Aber auch der Klub beteiligte sich über die eigene Plattform am Weiterverkauf von Karten. "Es war so, dass unsere Fans sich über alle Kanäle Tickets besorgt haben. Das kannst du als Verein nicht erkennen", sagte Eintracht-Boss Axel Hellmann in der Nacht zum Freitag, in der die Anwohner der Ramblas in Barcelonas Innenstadt kaum ein Auge zumachen konnten. Die Eintracht-Fans tanzten, sangen und tranken die ganze Nacht.

Und ihre Europa-Reise geht noch weiter - nach London zu West Ham, dem Ligasechsten in England: "Die Flüge nach London werden sich schlagartig verteuert haben. Ich erwarte dort eine wirkliche Adler-Invasion", sagte Hellmann in Anspielung auf das Klub-Wappentier. "Und dann geht es stramm darum, ins Finale einzuziehen."