Schachtar Donezk - Werder Bremen 2:1 n.V.

Das Finale 2009 war bislang Bremens letzter Auftritt auf großer europäischer Bühne. Es war auch das letzte Finale, in dem um den Uefa Cup gespielt wurde. Der Wettbewerb wurde in der folgenden Saison durch die Europa League abgelöst. Im Stadion von Fenerbahce Istanbul lief eine Werder-Mannschaft auf, die gespickt war mit klangvollen Namen wie Torsten Frings, Frank Baumann und nicht zuletzt Claudio Pizarro. Dazu gesellte sich ein 20 Jahre junger Mesut Özil, der grade dabei war, seinen Namen in Europa bekannt zu machen. Mit dem FC Arsenal spielt der Mittelfeldspieler zehn Jahre später sein zweites Finale auf europäischer Vereinsebene. Allerdings fehlten Bremen auch ebenso klangvolle Namen - Diego und Hugo Almeida waren gesperrt, Per Mertesacker fehlte verletzt. Der Weg der Bremer ins Endspiel führte über eine Papierkugel im Halbfinale gegen den Erzrivalen Hamburg. Gegen Donezk kam an diesem Abend aber nichts dergleichen zu Hilfe. Die brasilianisch-ukrainische Auswahl um Fernandinho, Willian und Luiz Adriano stellte sich als zu stark für Bremen heraus. Der glückliche Slapstick-Freistoßtreffer Naldos reichte nicht für den Titel.