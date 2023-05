"Mourinho hat es vollbracht", er allein: Im vergangenen Jahr feierte der Wundertätige mit AS Rom den Gewinn der Conference League. In Budapest wollen sie nun die Europa League erobern.

Ein schlitzohriger Populist, ein Herrscher über die Herzen: Wie der Chefverführer José Mourinho AS Rom zum zweiten Mal binnen zwei Jahren in ein europäisches Finale geführt hat, diesmal in der Europa League.