Zum Hauptinhalt springen

Finale der Europa LeagueFreiburg will Freiburg bleiben, auch mit vielen Millionen mehr

Lesezeit: 4 Min.

Igor Matanovic (Zweiter von rechts) hat erst lernen müssen, den SC Freiburg zu verstehen – inzwischen ist er die Schlüsselfigur im Angriff.
Igor Matanovic (Zweiter von rechts) hat erst lernen müssen, den SC Freiburg zu verstehen – inzwischen ist er die Schlüsselfigur im Angriff. Daniel Meyer/Jan Huebner/Imago

Der SC Freiburg bestreitet das erste Europapokalfinale seiner Vereinsgeschichte. Schon vorher steht fest: Der Sport-Club wird dadurch so reich wie nie – und will vor allem die Demut bewahren.

Von Philipp Selldorf

Der SC Freiburg genießt in weiten Teilen des Landes ein Ansehen, als handele es sich um ein von der Unesco unter Schutz gestelltes Erbe der Fußballkultur. Und das trifft ja durchaus auch zu. In der Breisgauer Biosphäre lassen sich uralte Phänomene beobachten, die in den urbanen Zentren im restlichen Deutschland verschwunden sind: Cheftrainer bleiben im Dienst des Vereins, bis sie Großväter werden; Spieler wie Nicolas Höfler, Christian Günter oder Lukas Kübler verbringen ihre komplette Profikarriere im Klub, und das Management lenken Männer wie Klemens Hartenbach, der schon zu Helmut-Kohl-Zeiten im 20. Jahrhundert der Belegschaft angehört hat (damals als Torwart der Zweitligamannschaft). Wenn irgendwo im SC-Freiburg-Reservat ein originales Exemplar des 1627 ausgestorbenen Auerochsen angetroffen würde – es bräuchte niemanden zu wundern.

Zur SZ-Startseite

Ermedin Demirovic im Interview
:„Wir haben uns gesagt: Wir zeigen’s euch!“

Vor dem Pokalfinale spricht der Stuttgarter Ermedin Demirovic über das Fußballjahr seines Lebens, über den Antrieb, der ihn mit Deniz Undav verbindet – und er erklärt, warum sein Sturmkollege mit zur WM muss.

SZ PlusInterview von Javier Cáceres und Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite