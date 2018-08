9. August 2018, 20:35 Uhr Europa-League-Qualifikation Nur ein spätes Gegentor stört den Leipziger Sieg

Der Fußball-Bundesligist setzt sich im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Craiova durch. Und die 4x100-Meter-Lagenstaffel der Männer gewinnt bei der Schwimm-EM Bronze.

Meldungen im Überblick

Fußball, Europa League: RB Leipzig steht vor dem Einzug in die Playoffs zur Gruppenphase der Europa League. Die Sachsen siegten am Donnerstag im Qualifikations-Hinspiel der dritten Runde gegen den rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova mit 3:1 (1:0) und verschafften sich damit eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel in einer Woche. Vor 16 648 Zuschauern in der Red Bull-Arena erzielten Ibrahima Konaté (25.), Matheus Cunha (77.) und Yussuf Poulsen (87.) die Treffer für die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick. Für Craiova traf Ivan Martic (90.+4) in der Nachspielzeit.

Schwimmen, EM: Die deutsche Lagen-Staffel über 4 x 100 Meter hat bei der Schwimm-EM die Bronzemedaille gewonnen. Christian Diener, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Damian Wierling mussten sich am Donnerstag in Glasgow mit ihrer Zeit von 3:33,52 Minuten nur Großbritannien und Russland geschlagen geben. Wierling sicherte mit einem Vorsprung von 18 Hundertstelsekunden Rang drei vor Litauen. Im Vorlauf waren Jan-Philip Glania, Schwingenschlögl, Philip Heintz und Kusch geschwommen. Zuvor hatten deutsche Schwimm-Staffeln bereits zweimal Edelmetall bei den European Championships bejubelt. Bei der Premiere verbuchte die Mixed-Staffel über 4 x 200 Meter Freistil Gold. Zudem gab es Bronze für Reva Foos, Isabel Gose, Sarah Köhler und Annika Bruhn über 4 x 200 Meter Freistil.

Fußball, USA: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger ist im Halbfinale des Pokal-Wettbewerbs in den USA gescheitert. Bei Philadelphia Union unterlag der Weltmeister von 2014 mit seinem Klub Chicago Fire 0:3 (0:0). Das dritte Tor bereitete der aus Ahaus im Münsterland stammende Fabian Herbers vor. Philadelphia trifft in seinem dritten Pokal-Endspiel seit 2014 auf Houston Dynamo. Die Texaner besiegten Los Angeles FC, Neuling in der nordamerikanischen Profiliga MLS, mit 7:6 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Das Endspiel des US Open Cup findet am 26. September in Houston statt. Für beide Klubs wäre es der erste Pokalsieg.