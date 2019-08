2. August 2019, 18:46 Uhr Europa-League-Qualifikation Frankfurt trifft auf Vaduz

An seinem 25. Geburtstag schoss der portugiesische Stürmer Gonçalo Paciência Eintracht Frankfurt zum 2:1-Sieg gegen Flora Tallinn in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation. Mit dem FC Vaduz aus Liechtenstein wartet nun ein weiterer Gegner, der die Eintracht kaum vor Probleme stellen wird. "Ich habe zum zweiten Mal in meiner Karriere an meinem Geburtstag gespielt und zum zweiten Mal getroffen. Eine schöne Sache!", sagte Paciência. Der 2018 vom FC Porto nach Frankfurt gewechselte Angreifer traf per Kopf in der 37. Minute und in der 54. Minute per Handelfmeter zum Siegtor. So kam die Eintracht, die bereits das Hinspiel in Tallinn 2:1 gewonnen hatte, vor 48 000 Zuschauern gegen wackere Esten souverän weiter. Die Fans zeigten sich schon wieder in Europacup-Euphorie, mit einer Choreographie vor dem Anpfiff und frenetischen Gesängen. Frankfurts Drittrunden-Gegner Vaduz setzte sich überraschend gegen den ungarischen Pokalsieger FC Fehervar durch.