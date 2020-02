Frankfurts Gastspiel in Salzburg wird wegen heftiger Windböen abgesagt. Die Partie wird am Freitagabend nachgeholt - nach der Auslosung fürs Achtelfinale.

Das Rückspiel in der Europa League zwischen RB Salzburg und dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist wegen einer Orkanwarnung auf Freitagabend, 18 Uhr, verlegt worden. Ursprünglich sollte die Begegnung am Donnerstagabend stattfinden. Frankfurt hatte das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften 4:1 gewonnen.

Die Entscheidung über die Absage wurde am frühen Donnerstagnachmittag während einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung getroffen, an der neben Vertretern der Europäischen Fußball-Union (Uefa) auch Verantwortliche der beiden Vereine, der lokalen Behörden sowie der Polizei Salzburg teilnahmen. Im Laufe des Tages wurden Sturmböen mit Spitzen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet, eine sichere An- und Abreise der Zuschauer sei deshalb nicht gewährleistet gewesen, hieß es. Die Partie war mit 29 000 Zuschauern ausverkauft. Im Regelwerk heißt es: "Kann ein Spiel nicht wie geplant beginnen oder nicht zu Ende gespielt werden, werden das vollständige Spiel bzw. die verbleibenden Spielminuten grundsätzlich am folgenden Tag ausgetragen."

Für Frankfurt werden damit nun zwischen dem Abpfiff des Spiels in Salzburg und der Bundesliga-Partie bei Werder Bremen am Sonntag (18 Uhr) keine 48 Stunden liegen. Die Suche nach einem Ausweichtermin war schwierig. Am nächsten Mittwoch (20.45 Uhr) muss Frankfurt im Viertelfinale des DFB-Pokals erneut gegen Bremen antreten, eine weitere Woche später sind die Achtelfinal-Hinspiele der Europa League. Die Auslosung dafür findet bereits an diesem Freitag (13 Uhr) statt.