Von Ulrich Hartmann, Düsseldorf

Kurz vor Mitternacht formulierte Peter Bosz aus Enttäuschung und Entnervtheit eine Schlagzeile, die von Anfang an keine Chance hatte, es als Breaking News in die Welt hinaus zu schaffen. Bayer Leverkusen war nach einer schwachen Vorstellung gegen Inter Mailand mit einem 1:2 aus der Europa League ausgeschieden, die verlängerte Saison war damit endgültig zuende für Leverkusen. Der Trainer Bosz wurde in der virtuellen Pressekonferenz gefragt, ob dies womöglich das letzte Spiel von Kai Havertz für Bayer gewesen ist.

Bosz muss seit Wochen vor allem Fragen nach der Zukunft von Havertz beantworten, dem ein Wechsel zum FC Chelsea nach London nachgesagt wird. Bosz hatte kurz vor Mitternacht aber keine Lust mehr, Fragen nach der Zukunft von Havertz zu beantworten, und so beschloss er, den hartnäckigen Reportern endlich die Wahrheit zu sagen und dieses Thema ein für alle mal loszusein. Er sagte: "Ich kann Euch mitteilen, dass Kai Havertz nächste Saison bei Heracles Almelo spielt."

Bosz verkündete seine Fake News mit ernstem Gesicht und sagte anschließend auch nicht "kleiner Scherz" oder "Spaß beiseite", wie es Trainer normalerweise machen, wenn sie ironisch gewesen sind oder einen Gag gemacht haben. Bosz blieb ernst und schob nichts hinterher, aber es hat in der Nacht zum Dienstag trotzdem keine Aufregung gegeben beim FC Chelsea in London, bei Heracles in Almelo und bei Bayer in Leverkusen, denn Bosz' Ironie ist trotzdem angekommen. Droben auf der Pressetribüne, wo die Reporter die Pressekonferenz auf ihren Laptops verfolgten, wurde brüllend gelacht.

Bosz ist seit Januar 2019 in Leverkusen, er neigt eigentlich nicht zu wirklich zündenden Gags, aber das hier, das war einer, denn die Vorstellung, dass der 21 Jahre alte Kai Havertz aus Mariadorf bei Aachen als eines der größten Talente Europas nicht zum FC Barcelona, nicht zu Real Madrid, zum FC Bayern, zum FC Chelsea oder zu Manchester City wechselt, sondern zum Achtplatzierten der niederländischen Eredivisie nach Almelo in der Provinz Overijssel, das ist eine herrlich absurde Vorstellung, die die Gesetze des Marktes und des Geldes derart ad absurdum führen würde, dass man sich für einen kleinen Augenblick sogar wünschte, diese Schlagzeile wäre wahr.

100 Millionen Euro soll Havertz wert sein, so viel Geld möchte Bayer jedenfalls erlösen mit seinem Verkauf wohin auch immer, aber am Montagabend im Europa-League-Viertelfinale in Düsseldorf hat man schon auch gesehen, warum Klubs zögern könnten, so viel Geld für den schlaksigen, leicht fragilen, wenn auch technisch und taktisch brillanten jungen Mann zu bezahlen, denn gegen robuste Mailänder gelang Havertz kaum etwas. Sie haben ihn - genauso wie den Rest der Bayer-Mannschaft - durch aggressives Presing und harte Gangart so gut wie aus dem Spiel genommen. Wenn man einen Spieler wie Havertz körperlich einschüchtert, kann sich seine spielerische Brillanz kaum entfalten.

Auch deshalb war Leverkusen gegen Mailand trotz des knapp wirkenden Ergebnisses ziemlich chancenlos. Das Spiel hätte auch 5:1 für Inter ausgehen können, und die Leverkusener hätten sich nicht beschweren dürfen. Ihr Torwart Lukas Hradecky machte viele Mailänder Chancen zunichte, und zwei Elfmeter für Inter wurden nach Videostudium wieder zurückgenommen, obwohl der Stürmer Romelu Lukaku schon minutenlang zur Ausführung bereit gestanden hatte.

So kam Leverkusen optisch mit einem blauen Auge davon, aber faktisch war die Saison für sie zuende: mit Platz fünf in der Bundesliga die Champions League verpasst, das Pokalfinale gegen Bayern München verloren und in der Europa League im Viertelfinale ausgeschieden - drei Mal hatte Bayer am Erfolg gerochen, aber gelungen ist ihnen am Ende nur die neuerliche Qualifikation für die Europa League. Das ist zu wenig, um die Saison als Erfolg zu werten, und so gab es Montagnacht noch eine zweite Fake News, als der Vereinssprecher die virtuelle Pressekonferenz mit Peter Bosz und dem Abwehrspieler Lars Bender beendete mit den Worten: "Ich bedanke mich beim Kapitän und beim Trainer für eine super Saison." Aber darüber hat droben auf der Pressstribüne niemand gelacht.