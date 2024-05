Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Heute Nacht würde es halt passieren, na und? Nach 48 Spielen ohne Niederlage dieses 1:2 gegen AS Rom, das die gloriose Serie beenden, Bayer Leverkusen aber trotzdem ans Ziel bringen würde: In Wahrheit wäre es nicht mehr als ein Kratzer oder eine Delle an der Stoßstange. Nur Leute, die jeden Samstag ihren Wagen waschen, bekommen deswegen eine Krise. Als sich also Xabi Alonso zwischen Nimbus und Folklore auf der einen Seite sowie Professionalität und Realpolitik auf der anderen entscheiden musste, wechselte er in der 90. Minute die Verteidiger Odilon Kossounou und Josip Stanisic ein und die offensiven Flügelspieler Jeremie Frimpong und Alex Grimaldo aus.