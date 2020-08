Bayer Leverkusen ist souverän ins Viertelfinale der Europa League eingezogen und kann weiter vom ersten Titel seit 27 Jahren träumen. Das Team von Trainer Peter Bosz gewann im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers hochverdient 1:0 und steht erstmals seit 2008 wieder unter den letzten Acht eines europäischen Wettbewerbs - als einziger deutscher Klub, nachdem zuvor Wolfsburg und danach Frankfurt ausgeschieden sind. Auf Leverkusen wartet nun im Viertelfinale am Montag Italiens Meisterschaftszweiter Inter Mailand, einer der Topfavoriten. Bei der Chancenverwertung werden sich die Rheinländer dann steigern müssen. Am 12. März hatte Leverkusen mit einem 3:1 in Glasgow, der letzten Partie eines deutschen Teams vor vollen Tribünen, die Basis geschaffen fürs Weiterkommen; am Donnerstag beseitigte Moussa Diaby mit seinem Tor (51.) die letzten Zweifel. Bayer war dem schottischen Rekordmeister von Beginn an in allen Belangen überlegen, bei Temperaturen jenseits der 30 Grad fehlte oft allerdings die Genauigkeit im letzten Drittel. So schoss Kai Havertz allein vor Gäste-Keeper Allan McGregor knapp rechts vorbei (22.), auch Diaby (39.), Europacup-Debütant Florian Wirtz (44.) und Kevin Volland (45.+2) brachten trotz guter Gelegenheiten den Ball nicht aufs Tor. Erst einen Chip-Pass von Charles Aranguiz verwertete Diaby.