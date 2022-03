Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hofft trotz der insgesamt mäßigen Leistung im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo aufs Weiterkommen. Das Heimspiel werde nach dem 2:3 (1:2) in der Lombardei "eine enge Kiste", sagte Seoane, er sei aber "überzeugt, dass wir es schaffen". Bei wem er sich am Donnerstag zu bedanken hatte, wusste Leverkusens Coach genau: "Wir müssen froh sein, dass es zwischendurch beim 1:3 bleibt, weil Lukas Hradecky noch zwei, drei Bälle hält", sagte Seoane zu den Paraden, mit denen sein Torwart einen noch höheren Rückstand verhindert hatte. Stattdessen gelang Moussa Diaby das wichtige 2:3-Anschlusstor. In der starken Anfangsphase hatte Charles Aranguiz zunächst das 1:0 für Bayer erzielt.