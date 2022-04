Von Javier Cáceres, Leipzig

Es dauerte 59 Sekunden, bis Giovanni van Bronckhorst im Presseraum der Leipziger Arena eine Vokabel über die Lippen brachte, von der er sich Magie verspricht: "Ibrox." Das Wort steht für jenen Tempel, in dem seine Mannschaft Glasgow Rangers beheimatet und der ein Ort ist, an dem sich wundersame Dinge ereignet haben. Das Wort purzelte dann immer wieder aus dem Mund von van Bronckhorst, und auch Offensivspieler Ryan Kent benutzte es, als fröne er einem Ritual, das eine übergeordnete Macht beschwört.

Mit 0:1 hatten die Rangers soeben das Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen RB Leipzig verloren; und die Frage der Stimmung wäre angesichts der Leipziger Überlegenheit vielleicht nachrangig gewesen, wenn sie nicht auch auf Leipziger Seite eine Rolle gespielt hätte - durch anderthalb Sätze von Trainer Domenico Tedesco.

Ob der Sieg gegen die Schotten, der das Tor zum Europa-League-Endspiel (18. Mai, Sevilla) weit aufstößt, wohl der größte Sieg seiner Karriere gewesen sei, wollte eine Field-Reporterin des Senders RTL+ wissen, und Tedesco ließ seine Karriere Revue passieren. Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Moskau - allesamt Orte, an denen man bei nichtigeren Anlässen als einem Europa-League-Halbfinale Gänsehaut bekommen kann.

Wer weiß, welche Szenen genau vor dem inneren Auge von Tedesco abliefen, nur landete er plötzlich bei subjektiven Erfahrungen, die einer Wahrheit entsprachen. "Von der Stimmung her war es ... öhm, ja. Es gibt bessere Stimmungen, sag ich Ihnen ganz ehrlich", sagte Tedesco und löste damit einige Überraschung aus. Denn eingedenk der empfindlichen Seelen, die auch die härtesten Fans von Fußballvereinen haben, und gemessen daran, dass diese selten Vergleiche mögen, bei denen sie schlecht abschneiden, war das auf der nach oben offenen Leiter politisch unkorrekter Äußerungen von Fußballtrainern schon ziemlich weit oben. Es war wohl nicht als Rüffel gemeint, aber dass Field-Moderator Arnd Zeigler sich verwundert fragte, woher wohl die "leise Kritik" Tedescos am Publikum herrühren mochte, war nachvollziehbar.

"I just kicked it", sagte Torschütze Angeliño

Was das für Folgen haben wird? Gute Frage. Leipzig ist so etwas wie ein Lokal mit neuer Bewirtschaftung, ein sehr frisch aufgeforstetes Biotop voller alter Wurzeln, man denke da nur an die Traditionsklubs Chemie oder Lok Leipzig. Womöglich geraten die Äußerungen, die anderswo zu schwersten Umweltzerstörungen geführt hätten, bald in Vergessenheit. Tedesco steht vor allem für dies: die Rückkehr der neulich noch unter Trainer Jesse Marsch taumelnden Leipziger auf die Erfolgsspur. Das DFB-Pokalfinale in Berlin ist bereits erreicht, am 21. Mai geht es gegen den SC Freiburg. Und Sevilla ist, wie gesagt, denkbar nah.

Detailansicht öffnen Gut gekickt: Leipzigs Angeliño (vorne) bei seinem sehenswerten Treffer. (Foto: Martin Rose/Getty Images)

Dass auch Leipzig seinen Beitrag zu einem möglichen "deutschen Finale" gegen Eintracht Frankfurt leistete, lag am spektakulären Tor von Linksverteidiger Angeliño. Obschon bedrängt, erwischte der Spanier einen unzureichend abgewehrten Eckball voll mit dem Spann. "I just kicked it", sagte er, "ich hab einfach geschossen", und viel mehr gab es zur Entstehung nicht zu sagen: Sein Volley-Schuss flog aus 20 Metern ins Netz und sorgte für späte Gerechtigkeit. Es hatte zuvor nur eine Mannschaft gegeben, die danach trachtete, dezidiert nach vorne zu spielen: RB Leipzig. Sie hatten Chancen; Tedesco monierte nur zart, dass sein Team in bestimmten Situationen den Ball hätte schneller bewegen müssen, um die Rangers stärker zu bedrängen. Den Riegel der Schotten hätte er liebend gern früher geknackt als in der 86. Minute.

Das späte Tor führt dazu, dass Leipzig hoffen kann, in Glasgow Räume zu bekommen, um Angriffe auszuspielen. "Die Rangers müssen irgendwann anders spielen. Irgendwann müssen sie kommen", sagte Tedesco. Van Bronckhorst wiederum erinnerte an die jüngste der Wundernächte des Ibrox Stadium - den Abend, an dem man ein 0:1 im Hinspiel gegen Sporting Braga durch ein 3:1 im Rückspiel noch drehte.

Ob sein junges Team der Energie des Ibrox nervlich standhalten könne, wurde Tedesco gefragt - und er sagte, da sei er sich sicher. Seine Mannschaft schaue auf das Spiel "nicht mit Angst, sondern mit Freude" - allein schon der Stimmung wegen.