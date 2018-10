4. Oktober 2018, 17:10 Uhr Europa League Lazio pfeift auf Klimbim

Am zweiten Spieltag der Europa League trifft Eintracht Frankfurt auf Lazio Rom. Unter den Römern ist ein Ex-Dortmunder so richtig aufgeblüht: Ciro Immobile.

Er ist mit Abstand der Topverdiener in einem Team, das sonst eigentlich recht sparsam wirtschaftet. Gerade das könnte Lazio auch zum Verhängnis werden.

Von Birgit Schönau, Rom

Nicht, dass Ciro Immobile Frankfurt besonders gut kennen würde. Aber es ist noch gar nicht lange her, da spielte der Lazio-Angreifer in der Bundesliga. Borussia Dortmund hatte den Neapolitaner 2014 angeheuert, damals war Immobile ein Talent und beim FC Turin gerade Torschützenkönig der Serie A geworden. Bei Borussia entpuppte er sich als Enttäuschung. Ein Scheinriese, der aus der Nähe betrachtet von Spiel zu Spiel kleiner wurde. In 14 Einsätzen lieferte Immobile fünf Treffer, und als er nach nur einem Jahr ging, weinte ihm nicht nur deshalb niemand nach. In Interviews mit Italiens Presse fand der Angreifer nur abwertende Worte für Land und Leute in Westfalen: die Menschen, inklusive Kollegen, seien wenig gastfreundlich, und ihre Küche sei ungenießbar.

Die Nachbarn in Unna, wo Immobile damals wohnte, klagten im Gegenzug darüber, dass der Profi allzu laut im potenten Auto durch die Straßen der Kleinstadt dröhnte. Man wurde einfach nicht warm miteinander. Jüngst mäkelte Immobiles Frau gegenüber der Gazzetta dello Sport, in Deutschland werde man ja gar nicht wahrgenommen, wenn man nicht Deutsch spreche. In Spanien, beim FC Sevilla, war es nicht viel besser. Ciro absolvierte acht Einsätze mit zwei Toren. Und dann reichte es mit dem Ausland, die Heimat rief.

Immobile trifft für Lazio wie er will, in Italien und Europa

Seit 2016 spielt Ciro Immobile für die Società Sportiva Lazio in Rom. Und siehe da, es läuft, und wie. Mit 28 Jahren hat Immobile den Zenit seines Erfolgs erreicht. Wenn er an diesem Donnerstag wieder in Deutschland spielt, beim Europa-League-Duell gegen die Eintracht in Frankfurt, so tut er das als starker Mann im Team. Alles dreht sich um ihn, den Unverzichtbaren. Mit 29 Treffern war er im Vorjahr Torschützenkönig in der Liga (gleichauf: Mauro Icardi von Inter), mit acht Toren der Beste in der Europa League (gleichauf: Aritz Aduriz von Athletic Bilbao). Immobiles Treffer sorgten dafür, dass Lazio als Vorjahresfünfter wieder international spielen darf - wenn auch die letzte Champions-League-Teilnahme zehn Jahre her ist.

Man hat sich eingerichtet in der Mittelklasse, nach weiter oben zu streben, käme viel zu teuer. Klubpräsident Claudio Lotito, der den Traditionsverein vor 14 Jahren für weniger als 20 Millionen Euro übernahm, ist für seine Sparsamkeit berüchtigt. Anstatt sein gutes Geld für hohe Löhne zu verprassen, investiert es der Reinigungsunternehmer lieber in eine Sammlung von Fußballklubs - inzwischen besitzt Lotito auch den Zweitligisten Salerno Calcio. Bei den letzten Parlamentswahlen kandidierte er vergebens für Silvio Berlusconis Forza Italia.